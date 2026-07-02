Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юри Тилеманс побил рекорды Алессандро Дель Пьеро и Месута Озила
Чемпионат мира
02 июля 2026, 15:56 | Обновлено 02 июля 2026, 16:10
115
0

Юри Тилеманс побил рекорды Алессандро Дель Пьеро и Месута Озила

Победный мяч в матче с Сенегалом капитан бельгийцев забил на 120+5-й минуте

02 июля 2026, 15:56 | Обновлено 02 июля 2026, 16:10
115
0
Юри Тилеманс побил рекорды Алессандро Дель Пьеро и Месута Озила
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

29-летний полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс стал автором самого позднего гола в финальных турниров чемпионатов мира. Поразив с пенальти ворота сенегальцев на 5-й компенсированной минуте дополнительного времени матча, капитан «Красных дьяволов» на 4 минуты превзошел достижение итальянца Алессандро Дель Пьеро и алжирца Абдельмумена Джабу. Понятно, что Тилеманс одновременно стал и автором самого позднего победного гола в истории мундиалей. Прежний рекорд немца Месута Озила он перекрыл на 5 минут.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Бельгия третий раз вырвала победу в дополнительное время на мундиалях
Сборная Бельгии второй раз одержала победу на ЧМ, отыграв фору в два мяча
Мирон Маркевич дал прогноз на матч чемпионата мира Испания – Австрия
цифры и факты Мнение эксперта
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
Футбол | 01 июля 2026, 16:06 5
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы

В строй киевского клуба вернулись защитник Александр Тымчик и вингер Андрей Ярмоленко

ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
Бокс | 02 июля 2026, 07:29 9
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика

Гассиев без боя стал чемпионом WBA

Участнику Лиги чемпионов придется заплатить 25 млн евро за Пономаренко
Футбол | 02.07.2026, 11:37
Участнику Лиги чемпионов придется заплатить 25 млн евро за Пономаренко
Участнику Лиги чемпионов придется заплатить 25 млн евро за Пономаренко
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Бокс | 01.07.2026, 21:44
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
ВИДЕО. Сикут и Игнатков рассказали, почему решили выступать за Украину U-19
Футбол | 02.07.2026, 13:47
ВИДЕО. Сикут и Игнатков рассказали, почему решили выступать за Украину U-19
ВИДЕО. Сикут и Игнатков рассказали, почему решили выступать за Украину U-19
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
01.07.2026, 08:15 18
Бокс
Андрей Лунин поставил на место свою жену
Андрей Лунин поставил на место свою жену
02.07.2026, 10:03 7
Футбол
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
01.07.2026, 03:44 4
Бокс
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
02.07.2026, 09:25
Бокс
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
01.07.2026, 07:59 21
Футбол
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
01.07.2026, 07:18 46
Футбол
Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
30.06.2026, 20:23 94
Теннис
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
01.07.2026, 19:49 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем