Юри Тилеманс побил рекорды Алессандро Дель Пьеро и Месута Озила

29-летний полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс стал автором самого позднего гола в финальных турниров чемпионатов мира. Поразив с пенальти ворота сенегальцев на 5-й компенсированной минуте дополнительного времени матча, капитан «Красных дьяволов» на 4 минуты превзошел достижение итальянца Алессандро Дель Пьеро и алжирца Абдельмумена Джабу. Понятно, что Тилеманс одновременно стал и автором самого позднего победного гола в истории мундиалей. Прежний рекорд немца Месута Озила он перекрыл на 5 минут.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ