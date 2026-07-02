ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб УПЛ попрощался с ключевым игроком

Киевская «Оболонь» официально объявила об уходе украинского полузащитника Руслана Черненко.

Стороны решили не продлевать сотрудничество с 33-летним футболистом, срок действия контракта которого истек в конце июня 2026 года.

Полузащитник пополнил состав «Оболони» в сентябре 2022 года и на протяжении четырёх сезонов был одним из ключевых футболистов команды.

За весь этот период Черненко провёл 98 матчей в «бело-зеленой» футболке, в которых забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.

Ранее «Оболонь» официально взяла в аренду Дмитрия Капинуса.