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Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 15:24 | Обновлено 02 июля 2026, 15:28
725
0

ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб УПЛ попрощался с ключевым игроком

Оболонь попрощалась с Русланом Черненко

02 июля 2026, 15:24 | Обновлено 02 июля 2026, 15:28
725
0
ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб УПЛ попрощался с ключевым игроком
ФК Оболонь Киев. Руслан Черненко
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Киевская «Оболонь» официально объявила об уходе украинского полузащитника Руслана Черненко.

Стороны решили не продлевать сотрудничество с 33-летним футболистом, срок действия контракта которого истек в конце июня 2026 года.

Полузащитник пополнил состав «Оболони» в сентябре 2022 года и на протяжении четырёх сезонов был одним из ключевых футболистов команды.

За весь этот период Черненко провёл 98 матчей в «бело-зеленой» футболке, в которых забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.

Ранее «Оболонь» официально взяла в аренду Дмитрия Капинуса.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Оболонь
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