ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб УПЛ попрощался с ключевым игроком
Оболонь попрощалась с Русланом Черненко
Киевская «Оболонь» официально объявила об уходе украинского полузащитника Руслана Черненко.
Стороны решили не продлевать сотрудничество с 33-летним футболистом, срок действия контракта которого истек в конце июня 2026 года.
Полузащитник пополнил состав «Оболони» в сентябре 2022 года и на протяжении четырёх сезонов был одним из ключевых футболистов команды.
За весь этот период Черненко провёл 98 матчей в «бело-зеленой» футболке, в которых забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.
Ранее «Оболонь» официально взяла в аренду Дмитрия Капинуса.
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