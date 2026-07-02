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Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 14:55 | Обновлено 02 июля 2026, 14:56
226
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с двумя игроками после выхода в УПЛ

Вадим Ющишин и Анель Райс покидают одесский клуб

02 июля 2026, 14:55 | Обновлено 02 июля 2026, 14:56
226
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с двумя игроками после выхода в УПЛ
Вадим Ющишин
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Одесский «Черноморец» официально объявил об уходе украинского вратаря Вадима Ющишина и панамского полузащитника Анеля Райса.

Отмечается, что сотрудничество с обоими футболистами прекращено по взаимному согласию сторон.

Вадим Ющишин присоединился к «морякам» летом 2025 года и успел провести 5 матчей за команду, пропустив по голу в каждой встрече.

Анель Райс защищает «черно-синие» цвета с февраля 2025 года. На его счету 10 матчей в составе первой команды и 1 забитый гол, а также ряд матчей за юношескую команду и дубль одесситов.

Стоимость обоих игроков Transfermarkt оценивает в 50 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» подпишет Дмитрия Клеца.

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Вадим Ющишин Анель Райс Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ расторжение контракта
Дмитрий Вус Источник: ФК Черноморец
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