ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с двумя игроками после выхода в УПЛ
Вадим Ющишин и Анель Райс покидают одесский клуб
Одесский «Черноморец» официально объявил об уходе украинского вратаря Вадима Ющишина и панамского полузащитника Анеля Райса.
Отмечается, что сотрудничество с обоими футболистами прекращено по взаимному согласию сторон.
Вадим Ющишин присоединился к «морякам» летом 2025 года и успел провести 5 матчей за команду, пропустив по голу в каждой встрече.
Анель Райс защищает «черно-синие» цвета с февраля 2025 года. На его счету 10 матчей в составе первой команды и 1 забитый гол, а также ряд матчей за юношескую команду и дубль одесситов.
Стоимость обоих игроков Transfermarkt оценивает в 50 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что «Черноморец» подпишет Дмитрия Клеца.
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