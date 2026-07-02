ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с двумя игроками после выхода в УПЛ

Одесский «Черноморец» официально объявил об уходе украинского вратаря Вадима Ющишина и панамского полузащитника Анеля Райса.

Отмечается, что сотрудничество с обоими футболистами прекращено по взаимному согласию сторон.

Вадим Ющишин присоединился к «морякам» летом 2025 года и успел провести 5 матчей за команду, пропустив по голу в каждой встрече.

Анель Райс защищает «черно-синие» цвета с февраля 2025 года. На его счету 10 матчей в составе первой команды и 1 забитый гол, а также ряд матчей за юношескую команду и дубль одесситов.

Стоимость обоих игроков Transfermarkt оценивает в 50 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» подпишет Дмитрия Клеца.