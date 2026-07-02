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  4. Рекордный новичок Тоттенгема: «Наш разговор был очень особенным»
Англия
02 июля 2026, 21:44 |
217
0

Рекордный новичок Тоттенгема: «Наш разговор был очень особенным»

Португальский полузащитник прокомментировал свой трансфер

02 июля 2026, 21:44 |
217
0
Рекордный новичок Тоттенгема: «Наш разговор был очень особенным»
ФК Тоттенхэм. Матеуш Фернандеш
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Португальский полузащитник Матеуш Фернандеш прокомментировал переход в лондонский «Тоттенхэм» из лондонского «Вест Хэма»:

«Я очень рад этому новому этапу. «Тоттенхэм» — это огромный клуб, и главный тренер сыграл ключевую роль в моем решении присоединиться к команде.

Наш разговор был очень особенным. Мы одинаково смотрим на футбол – выходить на поле как сильная команда, с боевым духом и энергией, чтобы пытаться выиграть каждый матч. Я с нетерпением жду начала работы, знакомства с болельщиками, встречи со всеми и возможности отдать все ради клуба».

В сезоне 2025/26 Матеуш Фернандеш провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 5 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

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Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ Вест Хэм Матеуш Фернандеш
Дмитрий Вус Источник: ФК Тоттенхэм
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