Рекордный новичок Тоттенгема: «Наш разговор был очень особенным»
Португальский полузащитник прокомментировал свой трансфер
Португальский полузащитник Матеуш Фернандеш прокомментировал переход в лондонский «Тоттенхэм» из лондонского «Вест Хэма»:
«Я очень рад этому новому этапу. «Тоттенхэм» — это огромный клуб, и главный тренер сыграл ключевую роль в моем решении присоединиться к команде.
Наш разговор был очень особенным. Мы одинаково смотрим на футбол – выходить на поле как сильная команда, с боевым духом и энергией, чтобы пытаться выиграть каждый матч. Я с нетерпением жду начала работы, знакомства с болельщиками, встречи со всеми и возможности отдать все ради клуба».
В сезоне 2025/26 Матеуш Фернандеш провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 5 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
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