Коуч сборной Боснии: «Сейчас я – самый гордый тренер в мире»

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез заявил, что его команда должна гордиться своим выступлением на чемпионате мира 2026, несмотря на вылет из турнира в 1/16 финала от США (0:2).

«Я очень гордился ими, – сказал Барбарез о своей команде. – Это тот результат, который мы должны праздновать, мы не должны грустить, потому что это часть жизни, часть футбола, особенно на таком большом турнире».

Также тренер сборной Боснии и Герцеговины заявил, что с нетерпением ждет возвращения команды домой, чтобы встретиться с людьми:

«Видеосообщения – это хорошо и прекрасно, телефонные звонки – это прекрасно, но только когда мы будем среди людей, только тогда мы поймем, насколько это хорошо, насколько это большое событие.

Хотя мы проигрывали в два мяча, мое сердце было переполнено гордостью, когда я смотрел на них. Это действительно прекрасная вещь, и сейчас я – самый гордый тренер в мире».

Босния и Герцеговина во второй раз сыграла на чемпионате мира и впервые вышла в плей-офф, набрав четыре очка в группе с Канадой, Швейцарией и Катаром.