В пятницу, 3 июля, на стадионе «BC Place» в Ванкувере состоится матч чемпионата мира, в котором встретятся сборные Швейцарии и Алжира.

Команды сыграют на стадии 1/16 финала, стартовый свисток главного арбитра Яэля Фалькона прозвучит в 06:00 по киевскому времени.

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Сборная Швейцарии заняла первое место в квартете B – подопечные Мурата Якина одолели Канаду (2:1), Боснию и Герцеговину (4:1) и сыграли вничью с Катаром (1:1).

Команда Алжира стала третьей в группе J – африканская сборная уступила Аргентине (0:3), одолела Иорданию (2:1) и разошлась миром с Австрией (3:3).

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Швейцария – Алжир. Смотреть онлайн. LIVE трансляция