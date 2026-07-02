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03.07.2026 06:00 - : -
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Чемпионат мира
02 июля 2026, 17:51 |
22
0

Швейцария – Алжир. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 1/16 финала чемпионата мира состоится 3 июля в 06:00 по киевскому времени

02 июля 2026, 17:51 |
22
0
Швейцария – Алжир. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат мира 2026
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В пятницу, 3 июля, на стадионе «BC Place» в Ванкувере состоится матч чемпионата мира, в котором встретятся сборные Швейцарии и Алжира.

Команды сыграют на стадии 1/16 финала, стартовый свисток главного арбитра Яэля Фалькона прозвучит в 06:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Швейцарии заняла первое место в квартете B – подопечные Мурата Якина одолели Канаду (2:1), Боснию и Герцеговину (4:1) и сыграли вничью с Катаром (1:1).

Команда Алжира стала третьей в группе J – африканская сборная уступила Аргентине (0:3), одолела Иорданию (2:1) и разошлась миром с Австрией (3:3).

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Швейцария – Алжир. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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