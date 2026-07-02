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Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 13:13 | Обновлено 02 июля 2026, 13:43
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0

Шахтер представил новичков

Игроки уже присоединились к команде на сборах

02 июля 2026, 13:13 | Обновлено 02 июля 2026, 13:43
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Шахтер представил новичков
ФК Шахтер
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Вчера донецкий клуб начал учебно-тренировочные сборы в Словении.

Перед началом тренировки Арда Туран ознакомил игроков с планом подготовки в летнее межсезонье.

После этого игроки устроили коридор для летних новичков клуба – Александра Караваева, венесуэльца Глейкера Мендозы, а также бразильцев Райана Роберто и Бруниньо.

Так же игроки выбрали свои игровые номера – Караваев будет выступать под 20-ым игровым номером, Мендоза – 77-ым, Роберто – 71-ым, а Бруниньо – 99-ым.

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Horo Источник: ФК Шахтер Донецк
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