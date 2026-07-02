Шахтер представил новичков

Вчера донецкий клуб начал учебно-тренировочные сборы в Словении.



Перед началом тренировки Арда Туран ознакомил игроков с планом подготовки в летнее межсезонье.

После этого игроки устроили коридор для летних новичков клуба – Александра Караваева, венесуэльца Глейкера Мендозы, а также бразильцев Райана Роберто и Бруниньо.



Так же игроки выбрали свои игровые номера – Караваев будет выступать под 20-ым игровым номером, Мендоза – 77-ым, Роберто – 71-ым, а Бруниньо – 99-ым.