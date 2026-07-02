Украина. Премьер лига02 июля 2026, 13:13 | Обновлено 02 июля 2026, 13:43
4
0
Шахтер представил новичков
Игроки уже присоединились к команде на сборах
02 июля 2026, 13:13 | Обновлено 02 июля 2026, 13:43
4
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Вчера донецкий клуб начал учебно-тренировочные сборы в Словении.
После этого игроки устроили коридор для летних новичков клуба – Александра Караваева, венесуэльца Глейкера Мендозы, а также бразильцев Райана Роберто и Бруниньо.
Вчера донецкий клуб начал учебно-тренировочные сборы в Словении.
Перед началом тренировки Арда Туран ознакомил игроков с планом подготовки в летнее межсезонье.
После этого игроки устроили коридор для летних новичков клуба – Александра Караваева, венесуэльца Глейкера Мендозы, а также бразильцев Райана Роберто и Бруниньо.
Так же игроки выбрали свои игровые номера – Караваев будет выступать под 20-ым игровым номером, Мендоза – 77-ым, Роберто – 71-ым, а Бруниньо – 99-ым.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 июля 2026, 07:00 12
Украинца может подписать «Порту»
Теннис | 01 июля 2026, 11:20 12
Элина вылетела в первом раунде
Футбол | 01.07.2026, 15:02
Бокс | 01.07.2026, 21:44
Футбол | 02.07.2026, 10:42
Комментарии 0
Популярные новости
02.07.2026, 07:29 9
01.07.2026, 16:06 5
01.07.2026, 21:25 2
01.07.2026, 07:44 1
01.07.2026, 08:49 17
01.07.2026, 07:59 20
01.07.2026, 08:02 10
Футбол