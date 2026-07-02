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Чемпионат мира
02 июля 2026, 13:15 | Обновлено 02 июля 2026, 13:31
177
0

«Риск Ральфа Рангника». Кравченко – о поединке ЧМ Испания – Австрия

Бывший полузащитник сборной Украины ставит на победу испанцев с разницей в два мяча

02 июля 2026, 13:15 | Обновлено 02 июля 2026, 13:31
177
0
«Риск Ральфа Рангника». Кравченко – о поединке ЧМ Испания – Австрия
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании
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Сегодня, 2 июля в Лос-Анджелесе состоится очередной поединок 1/16 финала чемпионата мира, в котором сильнейшего определят Испания и Австрия.

В этой паре фаворит как бы очевиден, но мы знаем, как закончила Германия или, к примеру, Уругвай. Поэтому с выводами пока повременим. А вот бывший полузащитник сборной Украины и наш эксперт Сергей Кравченко эксклюзивно для сайта Sport.ua сообщил, что испанцы будут иметь проблемы, но они их решат и уверенно победят.

– Мне нравится агрессивный стиль игры команды Ральфа Рангника, – сказал Кравченко. – Австрийцы своими действиями чем-то напоминают немецкую сборную, с вертикальным футболом и хорошим прессингом. Даже, уступив в основном раунде Аргентине, Австрия создала немало проблем действующим чемпионам мира.

Мне интересно, рискнет ли австрийская команда высоко прессинговать Испанию или закроется в своей штрафной. Но то, что испанцы будут на мяче, я в этом не сомневаюсь.

В таких поединках очень важным аспектом становится индивидуальный класс исполнителей, а он у фаворита на порядок сильнее. У Испании могут возникнуть проблемы, если они не забьют в первом тайме. Но это мои предположения. В целом, я отдаю предпочтение подопечным Луиса де ла Фуэнте, которым будет нелегко в этом противостоянии, но свои два мяча они забьют. 2:0.

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Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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