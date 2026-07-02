Мирон Маркевич дал прогноз на матч чемпионата мира Испания – Австрия

На текущем чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике впервые в истории участвует 48 сборных, что дает возможность многим андердогам не только попасть на турнир, но и пробиться в плей-офф, поскольку матчи на вылет теперь начинаются с 1/16 финала. Немало случается и неожиданных результатов.

Сегодня свой матч 1/16 проведет один из фаворитов Мундиаля сборная Испании. Ее соперником будет команда Австрии, для которой этот поединок плей-офф станет первым с 1954 года.

Мирон Маркевич – архитектор атакующего футбола Украины, более 25 лет в футболе, более 1000 матчей в качестве тренера, вывел «Днепр» в финал Лиги Европы, бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking.

На нынешнем чемпионате мира уже случилось несколько сюрпризов. Германия, Нидерланды, Уругвай – команды мощные и как минимум до 1/8 финала должны были доходить. Хотя те же нидерландцы проиграли прошлому полуфиналисту Мундиаля, поэтому говорить, что это суперсенсация, я бы не стал. А вот для такой страны, как Уругвай, невыход из группы – это катастрофа.

Что касается предстоящей игры Испании и Австрии, то я не вижу, какие неразрешимые задачи австрийцы могут предложить испанцам. В тоже время стоит отметить, что в команде Ральфа Рангника есть исполнители, которым нужно уделить особое внимание. Тем не менее, должно случиться что-то невероятное, чтобы в этом противостоянии фаворит проиграл.

Практически уверен, что Испания будет на мяче, много атаковать. Это команда сильна еще и тем, что там есть исполнители, которые при массированной обороне противника умеют играть один в один – Ямаль, Педри, Уильямс. Австрийцы же будут искать свой шанс в контригре, стандартных положениях. Других вариантов у них не будет.

И предположу, что Австрия забьет свой мяч, однако Испания, если сыграет в свою силу, может ответить тремя голами – 3:1. При этом спрогнозирую и один мяч от Ямаля, которому пора выходить на свой лучший уровень игры.

Победитель этой пары выходит на лучшую команду в противостоянии Португалии и Хорватии. И в этом матче я отдаю предпочтение португальцам, у которых более мощная сборная. Поэтому в перспективе нас может ждать очень интересное противостояние в 1/8 финала.