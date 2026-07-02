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Англия
02 июля 2026, 13:12 | Обновлено 02 июля 2026, 13:30
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Превзошли клубный рекорд на 34 млн евро. Топ-10 приобретений Тоттенхэма

«Шпоры» приобрели 21-летнего португальского футболиста почти за 100 млн евро

02 июля 2026, 13:12 | Обновлено 02 июля 2026, 13:30
167
0
Превзошли клубный рекорд на 34 млн евро. Топ-10 приобретений Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеуш Фернандеш
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21-летний португальский полузащитник Матеуш Фернандеш, как мы уже сообщали ранее, стал самым дорогим приобретением в истории Тоттенхэм Хотспур.

«Шпоры» заплатили за португальца Вест Хэм Юнайтед 99 млн евро.

Интересным фактом является то, что Тоттенхэм превзошел свой трансферный рекорд (приобретения) на 34 млн евро!

Напомним, что в прошлом сезоне лондонцы приобрели Хави Симонса из РБ Лейпциг за 65 млн евро. Этот трансфер до покупки Фернандеша был самым дорогим в истории «шпор».

Топ-10 самых дорогих приобретений в истории Тоттенхэм Хотспур

99 млн евро – Матеуш Фернандеш (из Вест Хэм Юнайтед), 2026/27
65 млн евро – Хави Симонс (из РБ Лейпциг), 2025/26
64.3 млн евро – Доминик Соланке (из Борнмута), 2024/25
63.8 млн евро – Мохаммед Кудус (из Вест Хэм Юнайтед), 2025/26
62 млн евро – Танги Ндомбеле (из Лиона), 2019/20
60 млн евро – Ян Пол ван Хекке (из Брайтона), 2026/27
58 млн евро – Ришарлисон (из Эвертона), 2022/23
55 млн евро – Бреннан Джонсон (из Ноттингем Форест), 2023/24
53.8 млн евро – Кристиан Ромеро (из Аталанты), 2022/23
46.3 млн евро – Джеймс Мэддисон (из Лестер Сити), 2023/24

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статистика Матеуш Фернандеш трансферы трансферы АПЛ Тоттенхэм Вест Хэм
Сергей Турчак Источник: Instagram
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