Тренер сборной Бельгии доволен конфликтом игроков своей команды
Руди Гарсия не видит проблем в ссоре Тилеманса и Троссарда
Наставник сборной Бельгии Руди Гарсия не видит проблем в том, что хавбеки команді Юри Тилеманс и Леандро Троссард конфликтовали на поле во время матча плей-офф ЧМ-2026 против Сенегала.
«Лукаку говорил им успокоиться, но мне все понравилось. Леандро и Юри – два важных для нас игрока. И они хотят побеждать. Я даже не знаю, в чем причина конфликта, но мне нравится видеть игроков, которым не безразлично и которые хотят выигрывать».
«И они перевернули ситуацию, когда нужно было забивать», – сказал Гарсия.
Бельгия в непростой встрече победила 3:2 и прошла дальше.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Барбарез гордится выступлением команды на ЧМ-2026
Тренер горняков хочет возглавить один из топ-клубов Европы
Хтось вчора писав після першого тайму, що вийде Лукаку і заб'є двічі. Майже вгадав.А я не вірив в бельгійців, а коли їм забили другий, та ще й почали сваритися на полі, то й взагалі, а вони молодці, показали характер та билися до кінця.