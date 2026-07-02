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Чемпионат мира
02 июля 2026, 16:10 | Обновлено 02 июля 2026, 16:21
953
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Тренер сборной Бельгии доволен конфликтом игроков своей команды

Руди Гарсия не видит проблем в ссоре Тилеманса и Троссарда

02 июля 2026, 16:10 | Обновлено 02 июля 2026, 16:21
953
1 Comments
Тренер сборной Бельгии доволен конфликтом игроков своей команды
Getty Images/Global Images Ukraine
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Наставник сборной Бельгии Руди Гарсия не видит проблем в том, что хавбеки команді Юри Тилеманс и Леандро Троссард конфликтовали на поле во время матча плей-офф ЧМ-2026 против Сенегала.

«Лукаку говорил им успокоиться, но мне все понравилось. Леандро и Юри – два важных для нас игрока. И они хотят побеждать. Я даже не знаю, в чем причина конфликта, но мне нравится видеть игроков, которым не безразлично и которые хотят выигрывать».

«И они перевернули ситуацию, когда нужно было забивать», – сказал Гарсия.

Бельгия в непростой встрече победила 3:2 и прошла дальше.

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сборная Бельгии по футболу ЧМ-2026 по футболу Руди Гарсия Леандро Троссард Юри Тилеманс
Иван Зинченко Источник: Reuters
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Комментарии 1
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Це він так каже тому, що виграли, в якби програли то співав би по-іншому.
Хтось вчора писав після першого тайму, що вийде Лукаку і заб'є двічі. Майже вгадав.А я не вірив в бельгійців, а коли їм забили другий, та ще й почали сваритися на полі, то й взагалі, а вони молодці, показали характер та билися до кінця.
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