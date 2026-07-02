Тренер сборной Бельгии доволен конфликтом игроков своей команды

Наставник сборной Бельгии Руди Гарсия не видит проблем в том, что хавбеки команді Юри Тилеманс и Леандро Троссард конфликтовали на поле во время матча плей-офф ЧМ-2026 против Сенегала.

«Лукаку говорил им успокоиться, но мне все понравилось. Леандро и Юри – два важных для нас игрока. И они хотят побеждать. Я даже не знаю, в чем причина конфликта, но мне нравится видеть игроков, которым не безразлично и которые хотят выигрывать».

«И они перевернули ситуацию, когда нужно было забивать», – сказал Гарсия.

Бельгия в непростой встрече победила 3:2 и прошла дальше.