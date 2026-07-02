ПОЧЕТТИНО: «Все спорные решения были не в нашу пользу»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино считает, что нападающего Фоларина Балогуна несправедливо удалили в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины – 2:0.

«Для меня это точно не красная карточка. Не было никакого намерения наступить на соперника. Это обычный футбольный эпизод, который произошел случайно», – заявил Почеттино.

Балогун открыл счет в первом тайме, однако на 64-й минуте получил прямую красную карточку после просмотра ВАР. Арбитры решили, что форвард рисковал нанести травму сопернику, наступив на голеностоп защитника сборной Боснии и Герцеговины Тарика Мухаремовича.

Несмотря на удаление, сборная США победила со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала, где встретится со сборной Бельгии. Второй мяч в концовке встречи прямым ударом со штрафного забил Малик Тиллман.

Впрочем, американцы остались без своего основного нападающего и лучшего бомбардира, и теперь им придется искать замену Балогуну в поединке против Бельгии.

«Он очень расстроен. Это был эпизод без какого-либо умысла, поэтому он переживает. Мы ничего не можем изменить. Таков футбол. Надеюсь, мы пройдем дальше, и тогда он снова сможет помочь команде», – сказал Почеттино.

Тренер также выразил недовольство работой бразильского арбитра Рафаэля Клауса, решения которого вызвали немало споров:

«Сегодня все спорные решения были не в нашу пользу. Но игроки отлично справились с эмоциями и контролировали ход игры».

Матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 между сборными США и Бельгии состоится во вторник, 7 июля, и начнется в 03:00 по киевскому времени.