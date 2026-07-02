Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бельгия может стать первой командой, за которую Лукаку забьет 100+ голов
Чемпионат мира
02 июля 2026, 12:49 | Обновлено 02 июля 2026, 13:21
414
0

Бельгия может стать первой командой, за которую Лукаку забьет 100+ голов

Вспомним количество голов, забитых бельгийцем за карьеру, в разрезе команд, за которые выступал

02 июля 2026, 12:49 | Обновлено 02 июля 2026, 13:21
414
0
Бельгия может стать первой командой, за которую Лукаку забьет 100+ голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

33-летний нападающий Ромелу Лукаку забил 92-й гол за национальную сборную Бельгии.

Произошло это в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Сенегала.

Интересным фактом является то, что за всю свою карьеру (408 голов) Лукаку ни в одном клубе не забил больше мячей, чем за сборную.

Бельгия может стать первой командой в карьере нападающего, за которую он забьет 100+ голов. Для этого Лукаку нужно забить еще 8 мячей.

Голы Ромелу Лукаку за карьеру (408)

  • 92 – сборная Бельгии
  • 87 – Эвертон
  • 78 – Интер
  • 42 – Манчестер Юнайтед
  • 41 – Андерлехт
  • 21 – Рома
  • 17 – Вест Бромвич Альбион
  • 15 – Наполи
  • 15 – Челси

Также напомним, что Лукаку находится в трех голах от повторения четвертого результата в истории национальных сборных по количеству забитых мячей (Сунил Четри – 95).

Лучшие бомбардиры в истории национальных сборных

  • 145 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 123 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 109 – Али Даэи (Иран)
  • 95 – Сунил Четри (Индия)
  • 92 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
  • 89 – Мохтар Дахари (Малайзия)
  • 89 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 85 – Али Мабхут (ОАЭ)
  • 84 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
  • 84 – Гарри Кейн (Англия)

Гол в ворота сборной Сенегала стал для Ромелу Лукаку также 7-м на мировых первенствах (2014 – 1, 2018 – 4, 2026 – 2).

Голы Ромелу Лукаку на чемпионатах мира (7)

  • 2026: Сенегал
  • 2026: Новая Зеландия
  • 2018: Тунис (дубль)
  • 2018: Панама (дубль)
  • 2014: США
По теме:
Троссард стал первым игроком ЧМ-2026, создавшим 15+ голевых моментов
«Риск Ральфа Рангника». Кравченко – о поединке ЧМ Испания – Австрия
ПОЧЕТТИНО: «Все спорные решения были не в нашу пользу»
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Бельгии по футболу сборная Сенегала по футболу Ромелу Лукаку лучший бомбардир бомбардиры
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр определился с местом проведения домашних матчей в УПЛ
Футбол | 02 июля 2026, 10:41 0
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр определился с местом проведения домашних матчей в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр определился с местом проведения домашних матчей в УПЛ

Подопечные Сергея Нагорняка возвращаются на родной стадион

Динамо потеряло футболиста, который отказался возвращаться в Украину
Футбол | 02 июля 2026, 09:57 5
Динамо потеряло футболиста, который отказался возвращаться в Украину
Динамо потеряло футболиста, который отказался возвращаться в Украину

Витиньо стал полноценным игроком бразильского «Интернасьоналя»

Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
Футбол | 01.07.2026, 16:06
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
Теннис | 01.07.2026, 11:20
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
Андрей Лунин поставил на место свою жену
Футбол | 02.07.2026, 10:03
Андрей Лунин поставил на место свою жену
Андрей Лунин поставил на место свою жену
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
02.07.2026, 07:29 9
Бокс
Известно мнение Усика по поводу реванша с Верховеном
Известно мнение Усика по поводу реванша с Верховеном
01.07.2026, 05:59 4
Бокс
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
01.07.2026, 07:18 46
Футбол
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
02.07.2026, 04:43 10
Бокс
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
01.07.2026, 15:02 12
Футбол
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
01.07.2026, 08:02 10
Футбол
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
01.07.2026, 07:59 20
Футбол
В Британии решили отказаться от Александра Усика
В Британии решили отказаться от Александра Усика
01.07.2026, 07:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем