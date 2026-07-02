Бельгия может стать первой командой, за которую Лукаку забьет 100+ голов

33-летний нападающий Ромелу Лукаку забил 92-й гол за национальную сборную Бельгии.

Произошло это в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Сенегала.

Интересным фактом является то, что за всю свою карьеру (408 голов) Лукаку ни в одном клубе не забил больше мячей, чем за сборную.

Бельгия может стать первой командой в карьере нападающего, за которую он забьет 100+ голов. Для этого Лукаку нужно забить еще 8 мячей.

Голы Ромелу Лукаку за карьеру (408)

92 – сборная Бельгии

87 – Эвертон

78 – Интер

42 – Манчестер Юнайтед

41 – Андерлехт

21 – Рома

17 – Вест Бромвич Альбион

15 – Наполи

15 – Челси

Также напомним, что Лукаку находится в трех голах от повторения четвертого результата в истории национальных сборных по количеству забитых мячей (Сунил Четри – 95).

Лучшие бомбардиры в истории национальных сборных

145 – Криштиану Роналду (Португалия)

123 – Лионель Месси (Аргентина)

109 – Али Даэи (Иран)

95 – Сунил Четри (Индия)

92 – Ромелу Лукаку (Бельгия)

89 – Мохтар Дахари (Малайзия)

89 – Роберт Левандовски (Польша)

85 – Али Мабхут (ОАЭ)

84 – Ференц Пушкаш (Венгрия)

84 – Гарри Кейн (Англия)

Гол в ворота сборной Сенегала стал для Ромелу Лукаку также 7-м на мировых первенствах (2014 – 1, 2018 – 4, 2026 – 2).

Голы Ромелу Лукаку на чемпионатах мира (7)