Бельгия может стать первой командой, за которую Лукаку забьет 100+ голов
Вспомним количество голов, забитых бельгийцем за карьеру, в разрезе команд, за которые выступал
33-летний нападающий Ромелу Лукаку забил 92-й гол за национальную сборную Бельгии.
Произошло это в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Сенегала.
Интересным фактом является то, что за всю свою карьеру (408 голов) Лукаку ни в одном клубе не забил больше мячей, чем за сборную.
Бельгия может стать первой командой в карьере нападающего, за которую он забьет 100+ голов. Для этого Лукаку нужно забить еще 8 мячей.
Голы Ромелу Лукаку за карьеру (408)
- 92 – сборная Бельгии
- 87 – Эвертон
- 78 – Интер
- 42 – Манчестер Юнайтед
- 41 – Андерлехт
- 21 – Рома
- 17 – Вест Бромвич Альбион
- 15 – Наполи
- 15 – Челси
Также напомним, что Лукаку находится в трех голах от повторения четвертого результата в истории национальных сборных по количеству забитых мячей (Сунил Четри – 95).
Лучшие бомбардиры в истории национальных сборных
- 145 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 123 – Лионель Месси (Аргентина)
- 109 – Али Даэи (Иран)
- 95 – Сунил Четри (Индия)
- 92 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
- 89 – Мохтар Дахари (Малайзия)
- 89 – Роберт Левандовски (Польша)
- 85 – Али Мабхут (ОАЭ)
- 84 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
- 84 – Гарри Кейн (Англия)
Гол в ворота сборной Сенегала стал для Ромелу Лукаку также 7-м на мировых первенствах (2014 – 1, 2018 – 4, 2026 – 2).
Голы Ромелу Лукаку на чемпионатах мира (7)
- 2026: Сенегал
- 2026: Новая Зеландия
- 2018: Тунис (дубль)
- 2018: Панама (дубль)
- 2014: США
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