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Франция
02 июля 2026, 12:23 | Обновлено 02 июля 2026, 12:27
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Знаменитый французский клуб понижен в классе до 6-го дивизиона

Бордо испытывает большие финансовые проблемы

02 июля 2026, 12:23 | Обновлено 02 июля 2026, 12:27
1561
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Знаменитый французский клуб понижен в классе до 6-го дивизиона
Getty Images/Global Images Ukraine. Бордо
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Французский Бордо переживает один из самых тяжелых кризисов в своей истории. Национальный директорат по контролю и управлению (DNCG) принял решение исключить клуб из всех национальных соревнований из-за финансовых проблем.

Причиной стало то, что руководство клуба не смогло предоставить необходимые 9 млн евро, которые должны были обеспечить покрытие бюджета прошлого сезона и финансирование сезона 2026/27.

Бордо уже подал апелляцию. Если решение останется в силе, шестикратный чемпион Франции будет вынужден начать следующий сезон в Региональной лиге 1 – шестом по силе дивизионе страны. На протяжении последних двух сезонов команда выступала в Насьональ 2 – четвертом дивизионе Франции.

В заявлении клуба отмечено, что процедура апелляции даст возможность завершить финансирование сезона 2026/27 и представить обновленные документы апелляционной комиссии, заседание которой должно состояться примерно через две недели.

Также продолжается процесс продажи Бордо. Владелец клуба Жерар Лопес ведет переговоры с британским инвестиционным фондом Sparta Capital, который претендует на контрольный пакет акций.

По информации французских СМИ, существуют три основных варианта спасения клуба. Первый – Жерар Лопес самостоятельно внесет необходимые 9 млн евро, как это уже делал в 2023 году. Второй – Sparta Capital предоставит заем в размере около 10 млн евро для финансирования нового сезона.

Третий сценарий предусматривает договоренность с властями Бордо об условиях пользования стадионом Stade Atlantique. Инвесторы хотят добиться уменьшения арендной платы, гарантий относительно будущей стоимости арены и права ее выкупа. В таком случае фонд готов быстро завершить сделку по приобретению клуба, что может помочь Бордо сохранить место в Насьональ 2.

Мэр Бордо Тома Казенав заявил, что местные власти продолжат работать вместе с клубом и потенциальным инвестором в ходе апелляционного процесса, поддерживая реалистичное решение, которое обеспечит будущее Бордо без ущерба для интересов общества и государственных финансов.

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Бордо чемпионат Франции по футболу Жерар Лопес снятие с чемпионата финансы банкротство
Николай Степанов Источник: L'Equipe
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колись був дуже сильний клуб.
наше "Дніпро" грало з "Бордо"
в 1/4 Кубка Європейських чемпіонів і
в 1/32 Кубка УЄФА в 1980-х роках...
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