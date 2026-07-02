Знаменитый французский клуб понижен в классе до 6-го дивизиона

Французский Бордо переживает один из самых тяжелых кризисов в своей истории. Национальный директорат по контролю и управлению (DNCG) принял решение исключить клуб из всех национальных соревнований из-за финансовых проблем.

Причиной стало то, что руководство клуба не смогло предоставить необходимые 9 млн евро, которые должны были обеспечить покрытие бюджета прошлого сезона и финансирование сезона 2026/27.

Бордо уже подал апелляцию. Если решение останется в силе, шестикратный чемпион Франции будет вынужден начать следующий сезон в Региональной лиге 1 – шестом по силе дивизионе страны. На протяжении последних двух сезонов команда выступала в Насьональ 2 – четвертом дивизионе Франции.

В заявлении клуба отмечено, что процедура апелляции даст возможность завершить финансирование сезона 2026/27 и представить обновленные документы апелляционной комиссии, заседание которой должно состояться примерно через две недели.

Также продолжается процесс продажи Бордо. Владелец клуба Жерар Лопес ведет переговоры с британским инвестиционным фондом Sparta Capital, который претендует на контрольный пакет акций.

По информации французских СМИ, существуют три основных варианта спасения клуба. Первый – Жерар Лопес самостоятельно внесет необходимые 9 млн евро, как это уже делал в 2023 году. Второй – Sparta Capital предоставит заем в размере около 10 млн евро для финансирования нового сезона.

Третий сценарий предусматривает договоренность с властями Бордо об условиях пользования стадионом Stade Atlantique. Инвесторы хотят добиться уменьшения арендной платы, гарантий относительно будущей стоимости арены и права ее выкупа. В таком случае фонд готов быстро завершить сделку по приобретению клуба, что может помочь Бордо сохранить место в Насьональ 2.

Мэр Бордо Тома Казенав заявил, что местные власти продолжат работать вместе с клубом и потенциальным инвестором в ходе апелляционного процесса, поддерживая реалистичное решение, которое обеспечит будущее Бордо без ущерба для интересов общества и государственных финансов.