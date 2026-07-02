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  4. США – четвертая сборная КОНКАКАФ, победившая команду из УЕФА в плей-офф ЧМ
Чемпионат мира
02 июля 2026, 11:22 |
169
0

США – четвертая сборная КОНКАКАФ, победившая команду из УЕФА в плей-офф ЧМ

Вспомним все североамериканские сборные, которым покорялось подобное достижение на мундиалях

02 июля 2026, 11:22 |
169
0
США – четвертая сборная КОНКАКАФ, победившая команду из УЕФА в плей-офф ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная США стала четвертым представителем КОНКАКАФ в истории, победившим европейскую сборную в плей-офф чемпионата мира.

Произошло это в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Боснии и Герцеговины (2:0).

Ранее подобным достижением отметились следующие североамериканские сборные: Куба (1938 против Румынии), Мексика (1986, против Болгарии) и Коста-Рика (2014, против Греции).

Победы сборных КОНКАКАФ над европейскими сборными в плей-офф чемпионатов мира

  • 2026: 1/16 финала, США – Босния и Герцеговина – 2:0
  • 2014: 1/8 финала, Коста-Рика – Греция – 1:1 (5:3 – по пенальти)
  • 1986: 1/8 финала, Мексика – Болгария – 2:0
  • 1938: 1/8 финала, Куба – Румыния – 2:1
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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