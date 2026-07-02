США – четвертая сборная КОНКАКАФ, победившая команду из УЕФА в плей-офф ЧМ
Вспомним все североамериканские сборные, которым покорялось подобное достижение на мундиалях
Сборная США стала четвертым представителем КОНКАКАФ в истории, победившим европейскую сборную в плей-офф чемпионата мира.
Произошло это в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Боснии и Герцеговины (2:0).
Ранее подобным достижением отметились следующие североамериканские сборные: Куба (1938 против Румынии), Мексика (1986, против Болгарии) и Коста-Рика (2014, против Греции).
Победы сборных КОНКАКАФ над европейскими сборными в плей-офф чемпионатов мира
- 2026: 1/16 финала, США – Босния и Герцеговина – 2:0
- 2014: 1/8 финала, Коста-Рика – Греция – 1:1 (5:3 – по пенальти)
- 1986: 1/8 финала, Мексика – Болгария – 2:0
- 1938: 1/8 финала, Куба – Румыния – 2:1
🌎 CONCACAF HISTORY UNLOCKED!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 2, 2026
🔥 These are the only times a team from the region has knocked out a European side in a World Cup knockout stage:
🇨🇺 Cuba 2-1 Romania (1938, R16 ET)
🇲🇽 Mexico 2-0 Bulgaria (1986, R16)
🇨🇷 Costa Rica 1-1 Greece (2014, R16 pens 5-3)
And now…
🇺🇸 USA… pic.twitter.com/JjEJL7QEOm
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