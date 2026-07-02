Украина. Премьер лига02 июля 2026, 11:29 |
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ОФИЦИАЛЬНО. ФК Харьков подписал контракт с молодым украинцем
Егор Потапенко готовится к сезону с командой Младена Бартуловича
02 июля 2026, 11:29 |
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ФК Харьков официально объявил о продлении контракта с молодым украинским защитником Егором Потапенко. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации, 20-летний защитник поставил подпись от нового двухлетнего контракта – соглашение действующее до лета 2028 года. О финансовых аспектах ничего не сообщается.
Егор последние три сезона играл за юношеские команды харьковского клуба, провел 82 матча, в которых отличился 2 голами и 1 ассистом. Теперь игрок готовится к сезону с основной командой.
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