ОФИЦИАЛЬНО. ФК Харьков подписал контракт с молодым украинцем

ФК Харьков официально объявил о продлении контракта с молодым украинским защитником Егором Потапенко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, 20-летний защитник поставил подпись от нового двухлетнего контракта – соглашение действующее до лета 2028 года. О финансовых аспектах ничего не сообщается.

Егор последние три сезона играл за юношеские команды харьковского клуба, провел 82 матча, в которых отличился 2 голами и 1 ассистом. Теперь игрок готовится к сезону с основной командой.