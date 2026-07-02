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Чемпионат мира
02 июля 2026, 11:02 | Обновлено 02 июля 2026, 11:51
176
0

США одержали четвертую победу над европейскими сборными на ЧМ

Вспомним, кого из представителей Европы побеждали американцы на мировых первенствах

02 июля 2026, 11:02 | Обновлено 02 июля 2026, 11:51
176
0
США одержали четвертую победу над европейскими сборными на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная США в четвертый раз в своей истории одержала победу над европейскими сборными на чемпионатах мира.

В этот раз это произошло в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Боснии и Герцеговины (2:0).

До этой победы американцы были сильнее представителей Европы в 1930 (3:0 против Бельгии), 1950 (1:0 против Англии) и 2002 годах (3:2 против Португалии).

Победы сборной США над европейскими сборными на чемпионатах мира

  • 2026: Босния и Герцеговина – 2:0
  • 2002: Португалия – 3:2
  • 1950: Англия – 1:0
  • 1930: Бельгия – 3:0

Таким образом, все три сборные, принимающие мундиаль (США, Канада и Мексика), вышли в 1/8 финала турнира.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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