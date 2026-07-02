США одержали четвертую победу над европейскими сборными на ЧМ
Вспомним, кого из представителей Европы побеждали американцы на мировых первенствах
Сборная США в четвертый раз в своей истории одержала победу над европейскими сборными на чемпионатах мира.
В этот раз это произошло в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Боснии и Герцеговины (2:0).
До этой победы американцы были сильнее представителей Европы в 1930 (3:0 против Бельгии), 1950 (1:0 против Англии) и 2002 годах (3:2 против Португалии).
Победы сборной США над европейскими сборными на чемпионатах мира
- 2026: Босния и Герцеговина – 2:0
- 2002: Португалия – 3:2
- 1950: Англия – 1:0
- 1930: Бельгия – 3:0
Таким образом, все три сборные, принимающие мундиаль (США, Канада и Мексика), вышли в 1/8 финала турнира.
All three host nations are in the Round of 16 after USA secure a dramatic and exciting 2-0 win!— Flashscore.com (@Flashscorecom) July 2, 2026
Match stats 📊https://t.co/dN1qJtEw4Q pic.twitter.com/AyJ9mX9Y5B
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