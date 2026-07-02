Тилеманс стал автором самого позднего гола в истории чемпионатов мира
Вспомним авторов самых поздних голов на мировых первенствах
29-летний полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс стал автором самого позднего гола в истории чемпионатов мира.
Произошло это в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Сенегала.
Бельгиец реализовал пенальти на 125-й минуте игры (124:44), что стало новым рекордом мундиалей.
Напомним, что предыдущим автором самого позднего гола на мировых первенствах был Абдельмумен Джабу из Алжира, который в 2014 году забил мяч в ворота сборной Германии на 121-й минуте (120:49).
Самые поздние голы на чемпионатах мира
- 124:44 – Юри Тилеманс (Бельгия), 2026, против Сенегала
- 120:49 – Абдельмумен Джабу (Алжир), 2014, против Германии
- 120:13 – Алессандро Дель Пьеро (Италия), 2006, против Германии
- 119:51 – Джефф Херст (Англия), 1966, против Германии
- 119:23 – Дэвид Платт (Англия), 1990, против Бельгии
Youri Tielemans' penalty was the latest goal scored in FIFA World Cup history.— Squawka (@Squawka) July 1, 2026
124:44 🤯 pic.twitter.com/29UcV2v3NG
124:44 - Youri Tielemans' winning penalty for Belgium is the latest goal scored in FIFA World Cup history.— OptaJoe (@OptaJoe) July 1, 2026
Chaotic. pic.twitter.com/RyKZfIBMbR
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