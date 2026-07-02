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Чемпионат мира
02 июля 2026, 10:39 | Обновлено 02 июля 2026, 10:41
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Тилеманс стал автором самого позднего гола в истории чемпионатов мира

Вспомним авторов самых поздних голов на мировых первенствах

02 июля 2026, 10:39 | Обновлено 02 июля 2026, 10:41
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0
Тилеманс стал автором самого позднего гола в истории чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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29-летний полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс стал автором самого позднего гола в истории чемпионатов мира.

Произошло это в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Сенегала.

Бельгиец реализовал пенальти на 125-й минуте игры (124:44), что стало новым рекордом мундиалей.

Напомним, что предыдущим автором самого позднего гола на мировых первенствах был Абдельмумен Джабу из Алжира, который в 2014 году забил мяч в ворота сборной Германии на 121-й минуте (120:49).

Самые поздние голы на чемпионатах мира

  • 124:44 – Юри Тилеманс (Бельгия), 2026, против Сенегала
  • 120:49 – Абдельмумен Джабу (Алжир), 2014, против Германии
  • 120:13 – Алессандро Дель Пьеро (Италия), 2006, против Германии
  • 119:51 – Джефф Херст (Англия), 1966, против Германии
  • 119:23 – Дэвид Платт (Англия), 1990, против Бельгии
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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