29-летний полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс стал автором самого позднего гола в истории чемпионатов мира.

Произошло это в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Сенегала.

Бельгиец реализовал пенальти на 125-й минуте игры (124:44), что стало новым рекордом мундиалей.

Напомним, что предыдущим автором самого позднего гола на мировых первенствах был Абдельмумен Джабу из Алжира, который в 2014 году забил мяч в ворота сборной Германии на 121-й минуте (120:49).

Самые поздние голы на чемпионатах мира

124:44 – Юри Тилеманс (Бельгия), 2026, против Сенегала

120:49 – Абдельмумен Джабу (Алжир), 2014, против Германии

120:13 – Алессандро Дель Пьеро (Италия), 2006, против Германии

119:51 – Джефф Херст (Англия), 1966, против Германии

119:23 – Дэвид Платт (Англия), 1990, против Бельгии

Youri Tielemans' penalty was the latest goal scored in FIFA World Cup history.



124:44 🤯 pic.twitter.com/29UcV2v3NG — Squawka (@Squawka) July 1, 2026