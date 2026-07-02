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Англия
02 июля 2026, 09:39 |
1307
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Известный английский клуб остался без украинца. Футболисту пожелали удачи

«Сандерленд» официально объявил о переходе Назария Русина в львовские «Карпаты»

02 июля 2026, 09:39 |
1307
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Известный английский клуб остался без украинца. Футболисту пожелали удачи
ФК Сандерленд. Назарий Русин
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Английский «Сандерленд» официально объявил о трансфере украинского форварда Назария Русина, который будет выступать в составе львовских «Карпат».

Футболист вернулся в чемпионат Украины, который покинул в сентябре 2023 года и подписал контракт на три года. Сумма трансфера и условия перехода стороны решили не разглашать:

«Футбольный клуб «Сандерленд» подтверждает, что Назарий Русин перешёл в украинский клуб «Карпаты» на постоянной основе.

Удачи, Наз!» – обратился к нападающему представитель Премьер-лиги.

Форвард провел 32 матча в составе английского клуба, в которых забил два гола и отдал один ассист. В двух последних сезонах 27-летний нападающий выступал на правах аренды в Хорватии и Польше.

В составе «Арки» Гдыня украинец провел 25 игр и записал на свой счет четыре результативных удара. Трансферная стоимость Русина составляет 600 тысяч евро.

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Сандерленд Карпаты Львов Назарий Русин трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ФК Сандерленд
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