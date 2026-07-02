Известный английский клуб остался без украинца. Футболисту пожелали удачи
«Сандерленд» официально объявил о переходе Назария Русина в львовские «Карпаты»
Английский «Сандерленд» официально объявил о трансфере украинского форварда Назария Русина, который будет выступать в составе львовских «Карпат».
Футболист вернулся в чемпионат Украины, который покинул в сентябре 2023 года и подписал контракт на три года. Сумма трансфера и условия перехода стороны решили не разглашать:
«Футбольный клуб «Сандерленд» подтверждает, что Назарий Русин перешёл в украинский клуб «Карпаты» на постоянной основе.
Удачи, Наз!» – обратился к нападающему представитель Премьер-лиги.
Форвард провел 32 матча в составе английского клуба, в которых забил два гола и отдал один ассист. В двух последних сезонах 27-летний нападающий выступал на правах аренды в Хорватии и Польше.
В составе «Арки» Гдыня украинец провел 25 игр и записал на свой счет четыре результативных удара. Трансферная стоимость Русина составляет 600 тысяч евро.
Sunderland AFC can confirm that Nazariy Rusyn has joined Ukrainian club Karpaty on a permanent deal.— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 1, 2026
Good luck, Naz 👊 pic.twitter.com/A3EIYuqCEb
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