Известный английский клуб остался без украинца. Футболисту пожелали удачи

Английский «Сандерленд» официально объявил о трансфере украинского форварда Назария Русина, который будет выступать в составе львовских «Карпат».

Футболист вернулся в чемпионат Украины, который покинул в сентябре 2023 года и подписал контракт на три года. Сумма трансфера и условия перехода стороны решили не разглашать:

«Футбольный клуб «Сандерленд» подтверждает, что Назарий Русин перешёл в украинский клуб «Карпаты» на постоянной основе.

Удачи, Наз!» – обратился к нападающему представитель Премьер-лиги.

Форвард провел 32 матча в составе английского клуба, в которых забил два гола и отдал один ассист. В двух последних сезонах 27-летний нападающий выступал на правах аренды в Хорватии и Польше.

В составе «Арки» Гдыня украинец провел 25 игр и записал на свой счет четыре результативных удара. Трансферная стоимость Русина составляет 600 тысяч евро.