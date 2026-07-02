Игрок поставил ультиматум и завершил карьеру в сборной после вылета с ЧМ
Сенегалец Папа Гуйе выступил против тренера
Полузащитник «Вильярреала» и сборной Сенегала Папа Гуйе выступил с протестом против главного тренера Папа Тиава после вылета с чемпионата мира 2026 года.
Африканская команда вела в счёте в матче против Бельгии, но за пару минут до конца основного времени упустила преимущество. Игра перешла в овертайм, где бельгийцы вырвали победу (3:2).
После поединка Гуйе приостановил международную карьеру, поставив ультиматум местной федерации.
«Я еще вернусь, чтобы сказать вам несколько слов по поводу нашего вылета с турнира... но сегодня я объявляю, что пока командой руководит этот тренерский штаб, я беру паузу в выступлениях за сборную», – написал Папа
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