Игрок поставил ультиматум и завершил карьеру в сборной после вылета с ЧМ

Полузащитник «Вильярреала» и сборной Сенегала Папа Гуйе выступил с протестом против главного тренера Папа Тиава после вылета с чемпионата мира 2026 года.

Африканская команда вела в счёте в матче против Бельгии, но за пару минут до конца основного времени упустила преимущество. Игра перешла в овертайм, где бельгийцы вырвали победу (3:2).

После поединка Гуйе приостановил международную карьеру, поставив ультиматум местной федерации.

«Я еще вернусь, чтобы сказать вам несколько слов по поводу нашего вылета с турнира... но сегодня я объявляю, что пока командой руководит этот тренерский штаб, я беру паузу в выступлениях за сборную», – написал Папа