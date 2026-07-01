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Азартные игры
01 июля 2026, 22:53 |
23
0

В Гонконге полиция провела масштабные аресты по делу о договорных матчах

Были арестованы 19 человек, включая футболистов и тренеров

01 июля 2026, 22:53 |
23
0
В Гонконге полиция провела масштабные аресты по делу о договорных матчах
Getty Images/Global Images Ukraine
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Полиция Гонконга и Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (ICAC) арестовали 19 человек в рамках расследования деятельности подпольной букмекерской сети и договорных матчей в местном футболе. По данным следствия, незаконная схема действовала около двух-трех лет и затронула игроков, тренеров и футбольных функционеров.

В ходе операции были задержаны действующие и бывшие футболисты, а также тренеры, которых подозревают в организации ставок и влиянии на результаты матчей. Следователи выявили нарушения в нескольких играх Первого дивизиона и молодежного чемпионата.

Полиция также задержала предполагаемых организаторов нелегальной букмекерской сети и изъяла наличные, купоны на ставки, ноутбук и другую технику. По оценкам властей, через сеть прошло около 6 млн гонконгских долларов (770 тыс. долларов США) ставок на местные и международные футбольные матчи, включая встречи чемпионата мира.

Власти заявили, что преступная сеть ликвидирована, а расследование продолжается. За организацию нелегального букмекерского бизнеса в Гонконге предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы и крупные штрафы.

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азарт ставки договорные матчи
Александр Гринник Источник
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