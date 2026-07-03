Украина. Премьер лига03 июля 2026, 06:02 |
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Туран рассказал, возглавит ли он сборную Турции вместо Шахтера
Арда не готов возглавить турецкую команду
03 июля 2026, 06:02 |
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Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал информацию, связывавшую его с возможным назначением на пост главного тренера сборной Турции.
После вылета национальной команды из чемпионата мира – 2026 имя Турана начало фигурировать среди потенциальных кандидатов на должность главного тренера. Однако сам специалист опроверг эти предположения.
«Нет. У сборной Турции сейчас отличный тренер», – кратко ответил Туран, дав понять, что пока не рассматривает возможность возглавить национальную команду.
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