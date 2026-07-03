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  4. Туран рассказал, возглавит ли он сборную Турции вместо Шахтера
Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 06:02 |
282
0

Туран рассказал, возглавит ли он сборную Турции вместо Шахтера

Арда не готов возглавить турецкую команду

03 июля 2026, 06:02 |
282
0
Туран рассказал, возглавит ли он сборную Турции вместо Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран
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Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал информацию, связывавшую его с возможным назначением на пост главного тренера сборной Турции.

После вылета национальной команды из чемпионата мира – 2026 имя Турана начало фигурировать среди потенциальных кандидатов на должность главного тренера. Однако сам специалист опроверг эти предположения.

«Нет. У сборной Турции сейчас отличный тренер», – кратко ответил Туран, дав понять, что пока не рассматривает возможность возглавить национальную команду.

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Арда Туран Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Турции по футболу назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник
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