Туран рассказал, возглавит ли он сборную Турции вместо Шахтера

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал информацию, связывавшую его с возможным назначением на пост главного тренера сборной Турции.

После вылета национальной команды из чемпионата мира – 2026 имя Турана начало фигурировать среди потенциальных кандидатов на должность главного тренера. Однако сам специалист опроверг эти предположения.

«Нет. У сборной Турции сейчас отличный тренер», – кратко ответил Туран, дав понять, что пока не рассматривает возможность возглавить национальную команду.