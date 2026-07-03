Суркис отказался продавать игрока Динамо за €20 млн. Есть другой вариант

Португальский «Порту» проявляет серьезный интерес к нападающему киевского «Динамо» и сборной Украины Матвею Пономаренко. Об этом сообщает португальское издание A Bola.

По информации источника, 20-летний украинец входит в число кандидатов на усиление атакующей линии португальского гранда. Также в сфере интересов «драконов» находится форвард саудовского «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо.

Пока «Порту» еще не делал официальных предложений ни по одному из футболистов. В то же время переговоры по поводу Пономаренко могут оказаться непростыми из-за финансовых требований киевского клуба.

Сообщается, что ранее «Динамо» отказалось продавать своего нападающего турецкому «Галатасараю», который предлагал за трансфер около 20 миллионов евро. Руководство столичного клуба оценивает своего молодого бомбардира в 25-30 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Матвей Пономаренко стал лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги. В 15 матчах чемпионата 20-летний форвард забил 13 голов.