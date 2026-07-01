Англия – ДР Конго. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала ЧМ-2026 1 июля в 19:00
1 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 между сборными Англии и ДР Конго.
Матч начнется в 19:00 по киевскому времени на стадионе «Мерседес-Бенз Стэдиум» в Атланте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В 1/8 финала победитель пары Англия – ДР Конго сыграет со сборной Мексики.
Главный тренер сборной Англии – Томас Тухель, в то время как ДР Конго тренирует Себастьен Десабр.
Англия – ДР Конго. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
События матча
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