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Чемпионат мира
Англия
01.07.2026 19:00 – 20 0 : 1
ДР Конго
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Чемпионат мира
01 июля 2026, 19:00 | Обновлено 01 июля 2026, 19:01
1380
0

Англия – ДР Конго. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала ЧМ-2026 1 июля в 19:00

01 июля 2026, 19:00 | Обновлено 01 июля 2026, 19:01
1380
0
Англия – ДР Конго. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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1 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 между сборными Англии и ДР Конго.

Матч начнется в 19:00 по киевскому времени на стадионе «Мерседес-Бенз Стэдиум» в Атланте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1/8 финала победитель пары Англия – ДР Конго сыграет со сборной Мексики.

Главный тренер сборной Англии – Томас Тухель, в то время как ДР Конго тренирует Себастьен Десабр.

Англия – ДР Конго. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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События матча

7’
ГОЛ ! Мяч забил Бриан Сипенга (ДР Конго), асcист Шансель Мбемба-Мангулу.
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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