1 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 между сборными Англии и ДР Конго.

Матч начнется в 19:00 по киевскому времени на стадионе «Мерседес-Бенз Стэдиум» в Атланте.

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В 1/8 финала победитель пары Англия – ДР Конго сыграет со сборной Мексики.

Главный тренер сборной Англии – Томас Тухель, в то время как ДР Конго тренирует Себастьен Десабр.

Англия – ДР Конго. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.