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  4. Туран объявил размер зарплатного фонда Шахтера. Ошеломляющие цифры
Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 05:32 |
563
2

Туран объявил размер зарплатного фонда Шахтера. Ошеломляющие цифры

Арда поделился подробностями финансовой структуры клуба

03 июля 2026, 05:32 |
563
2 Comments
Туран объявил размер зарплатного фонда Шахтера. Ошеломляющие цифры
ФК Шахтер. Арда Туран
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Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран поделился подробностями финансовой структуры клуба, в частности, касающимися расходов на зарплатный фонд.

По словам турецкого специалиста, годовой бюджет на зарплаты в украинском клубе составляет около 17 миллионов евро.

Туран в первом сезоне во главе «Шахтера» привел клуб к чемпионству в Украине и вывел команду в полуфинал Лиги конференций.

Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей беседе с тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном после того, как покинул киевское «Динамо».

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Арда Туран Шахтер Донецк финансы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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А сурок минималку платит.Официально
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Рудий шахрай всі ці гроші вкрав у українців!
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