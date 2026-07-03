Туран объявил размер зарплатного фонда Шахтера. Ошеломляющие цифры

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран поделился подробностями финансовой структуры клуба, в частности, касающимися расходов на зарплатный фонд.

По словам турецкого специалиста, годовой бюджет на зарплаты в украинском клубе составляет около 17 миллионов евро.

Туран в первом сезоне во главе «Шахтера» привел клуб к чемпионству в Украине и вывел команду в полуфинал Лиги конференций.

Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей беседе с тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном после того, как покинул киевское «Динамо».