Туран объявил размер зарплатного фонда Шахтера. Ошеломляющие цифры
Арда поделился подробностями финансовой структуры клуба
Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран поделился подробностями финансовой структуры клуба, в частности, касающимися расходов на зарплатный фонд.
По словам турецкого специалиста, годовой бюджет на зарплаты в украинском клубе составляет около 17 миллионов евро.
Туран в первом сезоне во главе «Шахтера» привел клуб к чемпионству в Украине и вывел команду в полуфинал Лиги конференций.
Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей беседе с тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном после того, как покинул киевское «Динамо».
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