Тренер Динамо Костюк отказался от футболиста, игравшего в топ-лигах

В киевском «Динамо» отреагировали на сообщения СМИ о якобы срыве трансфера правого защитника загребского «Динамо» Ронаэля Пьера-Габриэля.

Как отметил заместитель генерального директора столичного клуба Сергей Мохник, большая часть информации вокруг трансферных слухов не соответствует действительности или значительно преувеличена.

Что касается конкретной ситуации с французским защитником, в «Динамо» пояснили, что решение не было связано с финансовыми условиями.

В клубе подчеркнули, что скаутская служба и тренерский штаб детально проанализировали игрока и пришли к выводу, что его игровой профиль не полностью соответствует требованиям команды.

На протяжении карьеры защитник играл за французские «Париж», «Сент-Этьен», «Монако», «Брест», «Страсбург», «Нант», немецкий «Майнц» и испанский «Эспаньол».