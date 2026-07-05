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  4. Тренер Динамо Костюк отказался от футболиста, игравшего в топ-лигах
Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 20:22 |
1795
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Тренер Динамо Костюк отказался от футболиста, игравшего в топ-лигах

Пьера-Габриэля в столичном клубе не будет, отметил Мохник

05 июля 2026, 20:22 |
1795
1 Comments
Тренер Динамо Костюк отказался от футболиста, игравшего в топ-лигах
Getty Images/Global Images Ukraine. Ронаэль Пьер-Габриэль
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В киевском «Динамо» отреагировали на сообщения СМИ о якобы срыве трансфера правого защитника загребского «Динамо» Ронаэля Пьера-Габриэля.

Как отметил заместитель генерального директора столичного клуба Сергей Мохник, большая часть информации вокруг трансферных слухов не соответствует действительности или значительно преувеличена.

Что касается конкретной ситуации с французским защитником, в «Динамо» пояснили, что решение не было связано с финансовыми условиями.

В клубе подчеркнули, что скаутская служба и тренерский штаб детально проанализировали игрока и пришли к выводу, что его игровой профиль не полностью соответствует требованиям команды.

На протяжении карьеры защитник играл за французские «Париж», «Сент-Этьен», «Монако», «Брест», «Страсбург», «Нант», немецкий «Майнц» и испанский «Эспаньол».

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Динамо Киев Динамо Загреб трансферы чемпионат Хорватии по футболу свободный агент Ронаэль Пьер-Габриэль трансферы УПЛ Сергей Мохник
Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 1
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Цікаво, що і цій інфі Маслоліченко навіть не вибачився за те, що він тут стільки раз постив фейк, ніби Суркіс торгує правого бека, зокрема цього П’єра-Габріеля.
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