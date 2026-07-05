Тренер Динамо Костюк отказался от футболиста, игравшего в топ-лигах
Пьера-Габриэля в столичном клубе не будет, отметил Мохник
В киевском «Динамо» отреагировали на сообщения СМИ о якобы срыве трансфера правого защитника загребского «Динамо» Ронаэля Пьера-Габриэля.
Как отметил заместитель генерального директора столичного клуба Сергей Мохник, большая часть информации вокруг трансферных слухов не соответствует действительности или значительно преувеличена.
Что касается конкретной ситуации с французским защитником, в «Динамо» пояснили, что решение не было связано с финансовыми условиями.
В клубе подчеркнули, что скаутская служба и тренерский штаб детально проанализировали игрока и пришли к выводу, что его игровой профиль не полностью соответствует требованиям команды.
На протяжении карьеры защитник играл за французские «Париж», «Сент-Этьен», «Монако», «Брест», «Страсбург», «Нант», немецкий «Майнц» и испанский «Эспаньол».
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