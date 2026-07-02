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  4. Динамо потерпело неудачу. Клуб остался без важного футболиста
Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 07:42 |
2213
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Динамо потерпело неудачу. Клуб остался без важного футболиста

В Киев не приедет Пьер-Габриэль

02 июля 2026, 07:42 |
2213
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Динамо потерпело неудачу. Клуб остался без важного футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Ронаэль Пьер-Габриэль
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Киевское «Динамо» не сможет подписать контракт с французским правым защитником Ронаэлем Пьером-Габриэлем.

По информации источника, футболист должен был прибыть в расположение команды в Австрии еще 29 июня, однако стороны не смогли прийти к соглашению относительно условий контракта. Камнем преткновения стали переговоры с агентами игрока, из-за чего трансфер был отменен.

Теперь «бело-синие» продолжают поиски правого защитника и работают над другими кандидатами перед стартом нового сезона.

Напомним, этим летом «Динамо» уже усилилось французским нападающим Пьером Мунгенге, который перешел из системы ПСЖ.

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Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
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