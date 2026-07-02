Динамо потерпело неудачу. Клуб остался без важного футболиста
В Киев не приедет Пьер-Габриэль
Киевское «Динамо» не сможет подписать контракт с французским правым защитником Ронаэлем Пьером-Габриэлем.
По информации источника, футболист должен был прибыть в расположение команды в Австрии еще 29 июня, однако стороны не смогли прийти к соглашению относительно условий контракта. Камнем преткновения стали переговоры с агентами игрока, из-за чего трансфер был отменен.
Теперь «бело-синие» продолжают поиски правого защитника и работают над другими кандидатами перед стартом нового сезона.
Напомним, этим летом «Динамо» уже усилилось французским нападающим Пьером Мунгенге, который перешел из системы ПСЖ.
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