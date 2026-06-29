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Украина. Премьер лига
29 июня 2026, 10:53 | Обновлено 29 июня 2026, 11:35
3439
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Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер

Пьер-Габриэль должен заменить Караваева на позиции правого защитника

29 июня 2026, 10:53 | Обновлено 29 июня 2026, 11:35
3439
2 Comments
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Ронаэль Пьер-Габриэль
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Киевское «Динамо» продолжает поиски нового правого защитника в преддверии старта нового сезона.

По информации источника, столичный клуб проявляет интерес к французскому защитнику загребского «Динамо» Пьеру-Габриэлю Ронаэлю. Необходимость усиления этой позиции возникла после ухода Александра Караваева.

Пьер-Габриэль является воспитанником французского «Сент-Этьена». На протяжении карьеры он также выступал за «Монако» и испанский «Эспаньол», а сейчас защищает цвета загребского «Динамо».

Недавно президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что Александр Ищенко покидает пост директора академии, и сообщил, останется ли он в структуре клуба.

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Динамо Загреб трансферы УПЛ трансферы Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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Виглядає більш перспективно чим той шлак що Суркіс набрав в минулому році.
Я б навіть назва його дуже перспективним, але він останній рік взагалі не грав. Спочатку через травму, а потім через "тьорки" з клубом. Так що трошки ризикове підписання(якщо буде). Замість сильного гравця (яким він є на папері) можна отримати очередний головняк в команді і не більше.
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Шось у французів з'явилось бажання в Україну їхати за копійки. Олійченко неабиякий мотиватор виявився)))
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