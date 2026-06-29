Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер

Киевское «Динамо» продолжает поиски нового правого защитника в преддверии старта нового сезона.

По информации источника, столичный клуб проявляет интерес к французскому защитнику загребского «Динамо» Пьеру-Габриэлю Ронаэлю. Необходимость усиления этой позиции возникла после ухода Александра Караваева.

Пьер-Габриэль является воспитанником французского «Сент-Этьена». На протяжении карьеры он также выступал за «Монако» и испанский «Эспаньол», а сейчас защищает цвета загребского «Динамо».

Недавно президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что Александр Ищенко покидает пост директора академии, и сообщил, останется ли он в структуре клуба.