Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Пьер-Габриэль должен заменить Караваева на позиции правого защитника
Киевское «Динамо» продолжает поиски нового правого защитника в преддверии старта нового сезона.
По информации источника, столичный клуб проявляет интерес к французскому защитнику загребского «Динамо» Пьеру-Габриэлю Ронаэлю. Необходимость усиления этой позиции возникла после ухода Александра Караваева.
Пьер-Габриэль является воспитанником французского «Сент-Этьена». На протяжении карьеры он также выступал за «Монако» и испанский «Эспаньол», а сейчас защищает цвета загребского «Динамо».
Недавно президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что Александр Ищенко покидает пост директора академии, и сообщил, останется ли он в структуре клуба.
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Я б навіть назва його дуже перспективним, але він останній рік взагалі не грав. Спочатку через травму, а потім через "тьорки" з клубом. Так що трошки ризикове підписання(якщо буде). Замість сильного гравця (яким він є на папері) можна отримати очередний головняк в команді і не більше.