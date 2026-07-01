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Чемпионат мира
01 июля 2026, 17:58 |
132
0

Лучшие и худшие комментарии читателей Sport.ua в 3 туре ЧМ-2026

Пока на ЧМ-2026 набирает обороты плей-офф, рассказываем о самых горячих комментариях читателей

01 июля 2026, 17:58 |
132
0
Лучшие и худшие комментарии читателей Sport.ua в 3 туре ЧМ-2026
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На чемпионате мира в Северной Америке начался настоящий футбол. Драматические развязки, громкие сенсации, серии пенальти — большинство болельщиков ждут от мундиаля именно этого. И наконец-то мы все дождались!

Именно поэтому начинаем сегодняшнюю подборку не с комментария с наибольшим количеством лайков, а с того, который вызвал наибольший резонанс. Здесь трудно не согласиться.

Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала

А теперь переходим к комментарию, который собрал больше всего лайков за весь третий тур. Наши читатели в едином порыве прокатили на «шакальском экспрессе» Златана Ибрагимовича, который решил посочувствовать Ирану (!) и отчитал VAR за справедливо отмененный гол (!) в ворота Египта. Машинистом этого поезда выступил пользователь с ником Pvd.

ИБРАГИМОВИЧ: «Вы не просто отменили гол — вы украли мечту нации»

За «минусы» на этой неделе отвечали хейтеры «Динамо», которые умудрялись писать комментарии о своём «любимом» клубе в материалах, посвящённых чемпионату мира.

Читатель с ником Pfk_alexandria предлагал вспомнить прошлогодние матчи киевлян с «Пафосом». А вот о своём действительно любимом клубе (судя по нику) почему-то ничего не написал.

Португалия выиграет ЧМ-2026. На этот счёт есть даже целая теория заговора!

А Евгений Сичкаренко предлагал болеть против «Динамо» в товарищеском матче против польского клуба «Вечиста» (Краков). За что оба получили полную корзину дизлайков.

Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала

Приз зрительских симпатий на этой неделе получил тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш. Опытный наставник раскритиковал новый формат чемпионата мира и собрал немало положительных комментариев.

Тренер Ганы: «Если на ЧМ попадают почти все, то какой в этом смысл?»

Ну и как же без Месси? Лео забил «всего» один гол в третьем туре, оставив соперникам хоть какие-то шансы на «Золотую бутсу» ЧМ-2026. А мог бы…

Штрафной от GOAT. Месси помог Аргентине обыграть Иорданию

P.S. Отдельно отметим комментарий (и новость), который не касается непосредственно ЧМ-2026, но имеет отношение к ФИФА и другим турнирам. Федерация решила вернуть сборные страны-агрессора на турниры U-15, за что получила справедливое возмущение в комментариях.

ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира

Пишите в комментариях, нравится ли вам эта рубрика и хотели бы вы увидеть свой комментарий на главной странице Sport.ua. А также читайте комментарии первых двух туров ЧМ-2026.

Лучшие и худшие комментарии читателей Sport.ua во 2-м туре ЧМ-2026

Лучшие и худшие комментарии читателей Sport.ua в 1-м туре ЧМ-2026

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футбол чемпионат мира
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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