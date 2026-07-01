Бавария начеку. Реал может потерять звездного игрока из-за Мбаппе

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор летом может сменить клуб.

У бразильца остался год по контракту. Переговоры с «королевским» клубом о новом соглашении пока приостановлены из-за высоких финансовых требований игрока. Как сообщает инсайдер Экрем Конур, Винисиус хочет получать в Мадриде не меньше, чем Килиан Мбаппе. Как известно, годовая зарплата француза составляет около 31,25 млн евро. Жуниор сейчас получает на 10 миллионов меньше.

«Реал» не хочет терять звездного футболиста и после завершения ЧМ-2026 планирует возобновить переговоры о новом контракте. В то же время руководство «бланкос» опасается, что договориться не удастся и бразилец покинет клуб на бесплатной основе. Поэтому в Мадриде готовы рассмотреть предложения по нему.

Сейчас за ситуацией следят несколько клубов. Журналист сообщает, что активный интерес к Винисиусу Жуниору проявляет мюнхенская «Бавария». Ранее стало известно, что игроком интересуются «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал» и ПСЖ.