Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Футболист может вернуться в «Лион»
Украинский нападающий Роман Яремчук может в скором времени покинуть «Олимпиакос».
По данным французских СМИ, главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека по-прежнему заинтересован в возвращении украинского нападающего, который уже выступал за клуб на правах аренды и произвел положительное впечатление своей игрой в центре атаки.
По окончании аренды Яремчук вернулся в «Олимпиакос», однако новый тренер Хосе Луис Мендилибар не рассчитывает на нападающего и уже дал понять, что тот может искать новую команду.
Главным препятствием для «Лиона» остается цена – греческий клуб оценивает украинца как минимум в 5 млн евро.
Впрочем, ситуацию может изменить вариант обмена: «Олимпиакос» проявляет интерес к защитнику «Лиона» Николасу Тальяфико. Именно это может стать ключом к потенциальной сделке, если клубы смогут договориться о взаимном трансфере.
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