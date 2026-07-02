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Франция
02 июля 2026, 07:02 |
1529
0

Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб

Футболист может вернуться в «Лион»

02 июля 2026, 07:02 |
1529
0
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук
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Украинский нападающий Роман Яремчук может в скором времени покинуть «Олимпиакос».

По данным французских СМИ, главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека по-прежнему заинтересован в возвращении украинского нападающего, который уже выступал за клуб на правах аренды и произвел положительное впечатление своей игрой в центре атаки.

По окончании аренды Яремчук вернулся в «Олимпиакос», однако новый тренер Хосе Луис Мендилибар не рассчитывает на нападающего и уже дал понять, что тот может искать новую команду.

Главным препятствием для «Лиона» остается цена – греческий клуб оценивает украинца как минимум в 5 млн евро.

Впрочем, ситуацию может изменить вариант обмена: «Олимпиакос» проявляет интерес к защитнику «Лиона» Николасу Тальяфико. Именно это может стать ключом к потенциальной сделке, если клубы смогут договориться о взаимном трансфере.

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Дмитрий Олийченко Источник: Foot01.com
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