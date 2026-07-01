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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 15:46 |
446
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты отпустили полузащитника за границу

Эдсон перешел в бразильский Ремо

01 июля 2026, 15:46 |
446
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты отпустили полузащитника за границу
ФК Карпаты. Эдсон Фернандо
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Львовские «Карпаты» официально объявили о переходе бразильского опорного полузащитника Эдсона Фернандо в бразильский «Ремо».

Отмечается, что переход 28-летнего футболиста состоялся на правах платной аренды до 31 декабря 2026 года с опцией выкупа.

Эдсон стал игроком «Карпат» в январе 2026 года. В составе «львов» бразилец сыграл восемь матчей и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

Ранее «Карпаты» официально объявили о подписании вратаря Антона Жилкина.

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Эдсон Фернандо Карпаты Львов Ремо трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу аренда игрока
Дмитрий Вус Источник: ФК Карпаты Львов
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