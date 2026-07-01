ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты отпустили полузащитника за границу
Эдсон перешел в бразильский Ремо
Львовские «Карпаты» официально объявили о переходе бразильского опорного полузащитника Эдсона Фернандо в бразильский «Ремо».
Отмечается, что переход 28-летнего футболиста состоялся на правах платной аренды до 31 декабря 2026 года с опцией выкупа.
Эдсон стал игроком «Карпат» в январе 2026 года. В составе «львов» бразилец сыграл восемь матчей и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.
Ранее «Карпаты» официально объявили о подписании вратаря Антона Жилкина.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер «Кулес» хочет видеть Цыганкова в каталонском клубе
Гассиев будет повышен до статуса чемпиона WBA, сообщил Сиеста