ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты отпустили полузащитника за границу

Львовские «Карпаты» официально объявили о переходе бразильского опорного полузащитника Эдсона Фернандо в бразильский «Ремо».

Отмечается, что переход 28-летнего футболиста состоялся на правах платной аренды до 31 декабря 2026 года с опцией выкупа.

Эдсон стал игроком «Карпат» в январе 2026 года. В составе «львов» бразилец сыграл восемь матчей и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

Ранее «Карпаты» официально объявили о подписании вратаря Антона Жилкина.