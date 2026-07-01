В УАФ подписали договор по УПЛ. Раскрыты все детали

Первый вице-президент УАФ Артем Стоянов и президент УПЛ Евгений Дикий подписали договор о делегировании полномочий по организации и проведению соревнований.

Артем Стоянов разъяснил все детали договора:

– Я считаю важным объяснить футбольной общественности, что это означает, ведь ранее о существовании такого договора общественности не было известно, даже некоторые клубы о нём не знали.

Дело в том, что именно УАФ является единственной организацией в Украине, уполномоченной ФИФА и УЕФА регулировать всю футбольную деятельность и, в частности, проводить соревнования всеукраинского масштаба, вершиной которых является представительство Украины в еврокубках.

Объединение клубов УПЛ проявляет амбиции организовывать соревнования в высшем дивизионе чемпионата Украины, ассоциация делегирует им эти полномочия именно по договору, который сегодня был подписан.

Цель делегирования проста – организация, получающая от ассоциации это право, должна качественно проводить соревнования и осуществлять коммерческую деятельность на благо всех сторон.

Ранее этот договор не был публичным, ведь являлся частью политических и других договоренностей. Это оставляло пространство для маневров и манипуляций между клубами, лигами и ассоциацией. Нынешнее руководство УАФ такой сценарий не устраивает, поэтому мы решили публично перезапустить систему взаимоотношений между УАФ и УПЛ.

– Что изменится в новом договоре, на какие пункты стоит обратить внимание?

– Прежде всего важно понять следующее: отношения между УАФ и УПЛ никогда не были должным образом урегулированы. Далеко не все процессы прописаны, задокументированы, зоны ответственности часто пересекаются или не определены. О какой-либо ответственности за работу и оценке вообще речь не шла. Поэтому наша главная цель – построить здоровые рабочие отношения между национальной футбольной ассоциацией и лигой, которой мы предоставили право проводить соревнования. Когда наша команда Андрея Шевченко пришла работать в «Дом футбола», действовал предыдущий договор, и мы использовали эти два года для того, чтобы изучить, как это работает и какие изменения необходимы и реалистичны сейчас.

Предыдущий договор действовал 4 года, новый будет действовать пока 1 год с возможностью продления. Этого времени нам будет достаточно, чтобы понять, как выполняются условия договора, и перезапустить систему совместной работы. Будем оценивать работу и вносить изменения в договор в последующие годы, если возникнет необходимость.

Главная задача УПЛ – проводить соревнования и осуществлять коммерческую деятельность. Средства, которые зарабатывают клубы, должны распределяться между ними, а также направляться на развитие украинского футбола в целом. О втором пункте раньше мало кто упоминал. Но именно высший дивизион футбольных соревнований должен быть прочным финансовым фундаментом функционирования всей системы футбола. Ведь именно к этому турниру приковано наибольшее внимание болельщиков, а значит, у него есть значительный потенциал. Речь идет о спонсорстве, продаже прав и другой коммерческой деятельности. Поэтому пирамида должна работать следующим образом: самый популярный продукт приносит средства для основы: массового футбола, детско-юношеского, любительского и других направлений. Процент от доходов высшей лиги должен направляться именно на эти уровни через УАФ.

Важный акцент: УАФ является лишь, по сути, транзитером этих потенциальных средств, ведь она является некоммерческой организацией и все средства, которые получает, реинвестирует в массовый, детский и другие сферы футбола. Для операционной деятельности УАФ получает средства от УЕФА и ФИФА, а средства, заработанные на украинском футболе, должны реинвестироваться обратно через различные проекты развития. Так должна работать эта система, и это не какое-то наше ноу-хау – так функционируют цивилизованные и успешные страны. Например, футбольная ассоциация нашего западного соседа от лиги, которая проводит соревнования в высшем дивизионе, получает за сезон более 1 млн евро. Одна скандинавская ассоциация, опыт которой мы изучаем, получает от лиги выплату в размере 7 млн евро за сезон. В открытом доступе вы можете найти информацию о таком же формате сотрудничества и в Англии, Испании, Франции. Высший дивизион зарабатывает средства и определенный процент реинвестирует через ассоциацию, например, в массовый футбол, который является фундаментом любого спортивного успеха.

Я понимаю, что, возможно, это станет новостью для многих представителей футбольного сообщества, но это правильный и цивилизованный подход.

– То есть УПЛ уже в следующем сезоне будет выплачивать через УАФ определенные средства на развитие футбола в целом?

– Конечно, в условиях войны в Украине и общего состояния нашего футбола и бизнеса в целом мы понимаем все вызовы, с которыми сегодня сталкиваются клубы и лига. Поэтому этот пункт, касающийся финансов, будет выполняться на чисто символическом уровне.

Однако важно зафиксировать этот момент, ведь это логичный, законный и справедливый принцип, который работает во всем цивилизованном мире.

Лиги – коммерческие организации, а ассоциации – общественные, которые должны заниматься развитием массового, детского и других направлений футбола за счёт, в том числе, самого престижного соревнования страны. Ведь без фундамента не будет вершины, которую все видят.

– Вы сказали, что договор рассчитан пока на 1 год, как будет оцениваться его эффективность в контексте потенциального продления?

– Действительно, важным нововведением также является внедрение системы оценки работы лиги. Мы должны честно и прозрачно понимать: почему именно УПЛ, а не какая-либо другая организация, получила права на проведение чемпионата Украины? Мы разработали систему критериев для работы лиги, своеобразные KPI, на основании которых будем принимать решения о будущем нашего сотрудничества. Эти критерии должны стать еще одним шагом к объективной оценке нашего футбола и принятию необходимых решений на основе данных, а не интуиции или политической воли. Мы предложим ознакомиться с этими критериями и общественности.

Много лет в нашем футболе царил хаос. Никто не понимал, за что отвечает УАФ, а за что – лига. Решения принимались несистемно. Теперь мы хотим четко разграничить полномочия ассоциации и лиги. Мы будем общаться с президентом УПЛ как с делегированным представителем всех клубов, совместно внедрять изменения и налаживать процессы. Первые шаги мы уже сделали в регламенте соревнований на новый сезон УПЛ. Повысили плату за регистрацию легионеров, разработали систему мотивации для клубов по привлечению молодых украинских игроков, урегулировали вопрос переноса домашних матчей на сторонние стадионы, ввели правила для защиты игрового времени украинцев на фоне изменений, связанных с интеграцией правил ЕС, синхронизировали некоторые нормы с Законом Украины. Но это лишь начало работы. Обо всех этих шагах мы также подробно расскажем общественности и клубам, ведь считаем их необходимыми и очень важными.