Экс-игрок Шахтера: «Это ощутимый удар по имиджу немцев»
Потери среди фаворитов на ЧМ еще будут
Бывший игрок «Шахтера» Сергей Ященко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кого он считает главными претендентами на «золото» ЧМ по футболу, который проходит в США, Мексике и Канаде.
«Я давний поклонник сборной Германии и надеялся, что она после длительного перерыва снова будет на виду. Помню, в свое время ее часто называли «немецкой машиной», что символизировало мощь, железный характер, умение добиваться нужного результата. Но, похоже, это все в далеком прошлом, я буквально в шоке от выступления «бундестим» на мировом форуме. Досрочное возвращение домой на далёких подступах к вершине — это ощутимый удар по имиджу немецкого футбола.
После очередного провала немцев, на мой взгляд, лучшие шансы побороться за «золото» ЧМ у сборных Франции, Англии и Аргентины. «Грозой авторитетов» могут стать американцы».
Ранее Ламин Ямаль назвал принципиального соперника лучшим игроком ЧМ-2026.
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