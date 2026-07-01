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Чемпионат мира
01 июля 2026, 14:47 | Обновлено 01 июля 2026, 15:00
244
0

Экс-игрок Шахтера: «Это ощутимый удар по имиджу немцев»

Потери среди фаворитов на ЧМ еще будут

01 июля 2026, 14:47 | Обновлено 01 июля 2026, 15:00
244
0
Экс-игрок Шахтера: «Это ощутимый удар по имиджу немцев»
Сергей Ященко
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Бывший игрок «Шахтера» Сергей Ященко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кого он считает главными претендентами на «золото» ЧМ по футболу, который проходит в США, Мексике и Канаде.

«Я давний поклонник сборной Германии и надеялся, что она после длительного перерыва снова будет на виду. Помню, в свое время ее часто называли «немецкой машиной», что символизировало мощь, железный характер, умение добиваться нужного результата. Но, похоже, это все в далеком прошлом, я буквально в шоке от выступления «бундестим» на мировом форуме. Досрочное возвращение домой на далёких подступах к вершине — это ощутимый удар по имиджу немецкого футбола.

После очередного провала немцев, на мой взгляд, лучшие шансы побороться за «золото» ЧМ у сборных Франции, Англии и Аргентины. «Грозой авторитетов» могут стать американцы».

Ранее Ламин Ямаль назвал принципиального соперника лучшим игроком ЧМ-2026.

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сборная Германии по футболу Сергей Ященко Шахтер Донецк ЧМ-2026 по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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