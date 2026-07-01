Экс-игрок Шахтера: «Это ощутимый удар по имиджу немцев»

Бывший игрок «Шахтера» Сергей Ященко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кого он считает главными претендентами на «золото» ЧМ по футболу, который проходит в США, Мексике и Канаде.

«Я давний поклонник сборной Германии и надеялся, что она после длительного перерыва снова будет на виду. Помню, в свое время ее часто называли «немецкой машиной», что символизировало мощь, железный характер, умение добиваться нужного результата. Но, похоже, это все в далеком прошлом, я буквально в шоке от выступления «бундестим» на мировом форуме. Досрочное возвращение домой на далёких подступах к вершине — это ощутимый удар по имиджу немецкого футбола.

После очередного провала немцев, на мой взгляд, лучшие шансы побороться за «золото» ЧМ у сборных Франции, Англии и Аргентины. «Грозой авторитетов» могут стать американцы».

Ранее Ламин Ямаль назвал принципиального соперника лучшим игроком ЧМ-2026.