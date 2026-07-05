ИБРАГИМОВИЧ: «Это страшная команда, которую никто не победит на ЧМ-2026»

Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович высоко оценил нынешнюю сборную Франции, заявив, что не видит слабых мест в команде.

«Я до сих пор не вижу ни одной слабости в сборной Франции, кто ее победит? Любой из их нападающих может выиграть матч. Они провели очень хороший поединок против Парагвая.

Олисе не забил, но у него есть футбольное видение, которого нет у Дембеле и Мбаппе. Он замечает моменты, которые они не видят, хотя у каждого из них есть свои сильные качества.

Посмотрим, как далеко зайдет Франция, но это действительно страшная команда. Трое из пяти лучших футболистов мира играют именно в этом нападении – Дембеле, Олисе и Мбаппе. К остальным двум я бы добавил Холанда и Ямаля. А Месси — это отдельная категория», — сказал Ибрагимович.