ИБРАГИМОВИЧ: «Это страшная команда, которую никто не победит на ЧМ-2026»
Златан высоко оценил Францию
Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович высоко оценил нынешнюю сборную Франции, заявив, что не видит слабых мест в команде.
«Я до сих пор не вижу ни одной слабости в сборной Франции, кто ее победит? Любой из их нападающих может выиграть матч. Они провели очень хороший поединок против Парагвая.
Олисе не забил, но у него есть футбольное видение, которого нет у Дембеле и Мбаппе. Он замечает моменты, которые они не видят, хотя у каждого из них есть свои сильные качества.
Посмотрим, как далеко зайдет Франция, но это действительно страшная команда. Трое из пяти лучших футболистов мира играют именно в этом нападении – Дембеле, Олисе и Мбаппе. К остальным двум я бы добавил Холанда и Ямаля. А Месси — это отдельная категория», — сказал Ибрагимович.
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