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  4. ИБРАГИМОВИЧ: «Это страшная команда, которую никто не победит на ЧМ-2026»
Чемпионат мира
05 июля 2026, 08:02 |
2367
0

ИБРАГИМОВИЧ: «Это страшная команда, которую никто не победит на ЧМ-2026»

Златан высоко оценил Францию

05 июля 2026, 08:02 |
2367
0
ИБРАГИМОВИЧ: «Это страшная команда, которую никто не победит на ЧМ-2026»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович
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Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович высоко оценил нынешнюю сборную Франции, заявив, что не видит слабых мест в команде.

«Я до сих пор не вижу ни одной слабости в сборной Франции, кто ее победит? Любой из их нападающих может выиграть матч. Они провели очень хороший поединок против Парагвая.

Олисе не забил, но у него есть футбольное видение, которого нет у Дембеле и Мбаппе. Он замечает моменты, которые они не видят, хотя у каждого из них есть свои сильные качества.

Посмотрим, как далеко зайдет Франция, но это действительно страшная команда. Трое из пяти лучших футболистов мира играют именно в этом нападении – Дембеле, Олисе и Мбаппе. К остальным двум я бы добавил Холанда и Ямаля. А Месси — это отдельная категория», — сказал Ибрагимович.

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Златан Ибрагимович сборная Франции по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: The Touchline
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