От «руки Бога» до ВАР: отличительные черты мундиалей

Форум лучших футбольных сборных планеты – вероятно, самое значимое событие в мире спорта. Да, Олимпиады привлекают внимание спортивного и болельщицкого люда, однако только на футбольные мундиали некоторые страны (и таких государств отнюдь не мизер) могут отправить толпы болельщиков, исчисляемые несколькими десятками тысяч. Олимпиады же такой жирной фан-базой похвастаться не могут. Первый чемпионат мира, который всплывает у меня в памяти, пробуждая определенные ассоциации, – турнир в Аргентине-78. В 1974-м году я был слишком мал, чтобы у меня возникли какие-то воспоминания (это, правда, не значит, что в Интернет-эпоху я уже не просматривал знаковые матчи того соревнования на полях ФРГ), а вот четырьмя годами позже и дальше – да, мне есть, что вспомнить. Из таких ассоциаций у меня сформировалась вереница воспоминаний, которыми хочу поделиться. Субъективно? Не спорю, однако искренне, и, думаю, что кое в чем наши ассоциации совпадают. Впрочем, с интересом прочту в комментариях и о ваших ассоциациях с тем или иным мундиалем.

Аргентина-1978. Серпантин/конфетти

О, тогда на меня, влюбленного в футбол дошкольника, незабываемое впечатление произвел серпантин (это по большей части кассовые ленты и туалетная бумага), который в бешеном количестве заполнял заворотное пространство, а иногда и вратарскую или штрафную площадки. Аргентинская инчада во всей красе продемонстрировала свой стиль боления, который впоследствии в какой-то мере нашел свое отражение и на наших трибунах. В частности, на чемпионский матч 10-летней давности против «Ворсклы» фаны «Динамо» подготовили перформанс под названием «Аргентинская шиза», весомой составляющей которого было множество серпантина.

Собственно, в финале чемпионата мира-1978 итальянский арбитр Серджо Гонелла (кстати, этот известный рефери работал и на первом матче за Суперкубок УЕФА между «Баварией» и киевским «Динамо» в Мюнхене в 1975 г.) вынужден был делать паузу для уборки серпантино-конфеттинового моря разливанного, раскинувшегося прямо на футбольном поле.

Военные, совершившие мятеж и пришедшие к власти в Аргентине незадолго до чемпионата мира, запустили настоящую медиакампанию, призванную отвадить болельщиков от применения серпантина и конфетти. Однако, как это часто случается, этот призыв только послужил рекламой. «Серпантин и конфетти сыграли ведущую роль в символической битве абсурда», – так писали аргентинские медиа уже ближе к нашему времени. А тренер аргентинцев Луис Сесар Менотти, приведший тогда свою команду к чемпионскому званию, так определил швыряние серпантина/конфетти на поле: «Это проявление поддержки, которое игроки всегда ценят». Тогдашний президент ФИФА Жоау Авеланж (только-только вступил в должность) высказался так: «Это – не самая гигиеничная вещь в мире, но в остальном это живописно».

Испания-1982. Наранхито

Признаюсь, тот чемпионат до сих пор остается моим любимым, а симпатичный талисман – апельсинчик Наранхито – ассоциируется как с тем турниром, так и с двумя выдающимися матчами в истории мундиалей, сыгранными в то лето на Пиренеях: Италия – Бразилия и Франция – ФРГ. Много было и другого: скандальный матч ФРГ – Австрия, призванный оставить вне турнира симпатичную команду Алжира (с тех пор немецкая и австрийская команды как-то не вызывают у меня симпатий, а матчи 3-го тура группового турнира в одной группе стали назначать на одно и то же время), советский триумвират во главе сборной шестой части суши, грубый фол Харальда Шумахера против Патрика Баттистона, хет-трик Паоло Росси и др. И за этим всем с забавной улыбкой наблюдал Наранхито, держа в руках футбольный мяч.

Мексика-1986. «Рука Бога»

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О, мошенничество Диего Марадоны, который в высоком прыжке перенаправил мяч в ворота Питера Шилтона рукой (как этого мог не увидеть, даже не почувствовать арбитр матча тунисец Али Бин Насер, для меня и поныне загадка), до сих пор перед глазами! А марадоновский комментарий этого позорища (мол, это была «рука Бога»!) вошел в историю. Что сказать, у Марадоны рядом стояли самый позорный его гол и самый красивый, который он забил в той же игре, обыграв по дороге к воротам немало оппонентов. Бин Насер благодаря тому, что засчитал тот гол, также вошел (или, если хотите, вляпался) в историю. Года спустя, в середине 2010-х Марадона встретился с Бин Насером в Тунисе, подарил ему свою футболку с автографом и назвал его «своим вечным другом».

Италия-1990. Гимн Notti Magiche

Да, победное шествие объединенной Германии и бомбардирские таланты Сальваторе Скиллачи, слезы Диего Марадоны и последний мундиаль для сборной СССР – все это памятные страницы того футбольного лета. Однако больше, чем все иное, мне запомнился гимн того чемпионата в исполнении Джанны Наннини (к слову, старшей сестры гонщика «Формулы-1» Алессандро Наннини) и Эдоардо Беннато: «Волшебные ночи под открытым небом итальянского лета, и в твоих глазах – желание победить». Добавлю, что исполнители были и авторами текста, а музыку к этому хиту (на протяжении длительного времени занимал отнюдь не последние места в европейских чартах) написал известный итальянский композитор и продюсер Джорджо Мородер, отметивший в 1990 г. 50-летний юбилей.

Была записана и испанская версия (автор перевода и исполнительница – парагвайка Сьюзен Феррер), а также английская (автор слов – американец Том Уитлок, исполнители – Джо Милнер, Молл Андерсон и Паула Малкахи Кин).

США-1994. Убийство Андреса Эскобара

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Автогол защитника сборной Колумбии в матче против команды хозяев турнира (неудачная попытка заблокировать навес в исполнении Джона Харкса) стоил ему жизни. Экзальтированный болельщик на автостоянке возле ночного клуба неподалеку от Медельина несколько раз выстрелил в футболиста, когда тот уже было сел за руль своего автомобиля. После каждого выстрела (официально было установлено, что таковых было 6) убийца выкрикивал слово «гол». От полученных ранений спортсмен спустя 45 минут скончался в больнице. Похороны Эскобара собрали более 120 000 человек.

Убийцу – Мигеля Кастро Муньоса – сначала осудили на 43 года лишения свободы. В дальнейшем приговор был смягчен до 26 лет. Однако, в конце концов, преступник был досрочно освобожден за хорошее поведение в тюрьме. Получается, что за убийство популярного футболиста Муньос отсидел 11 лет. Собственно, поговаривали, что Муньос, охранник наркокартеля, действовал по приказам братьев Хуана и Питера Гальонов, однако те весомому наказанию тогда не подверглись, разве что были обвинены в препятствовании правосудию. Поговаривали, кстати, что они сделали большие ставки в букмекерской конторе на успех Колумбии на американском мундиале. А в феврале текущего года один из братьев Гальонов был застрелен в Мексике.

Франция-1998 г. «Золотой гол»

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На том чемпионате ввели правило «Золотого гола» (в плей-офф, если имеет место гол в дополнительное время, то игра завершается, а забившая команда объявляется победителем), призванное, очевидно, уменьшить количество серий послематчевых пенальти (дескать, минимизируем количество так называемых лотерей).

Лоран Блан после скидки Давида Трезеге мощным ударом принес победу хозяевам турнира над парагвайцами на 113-й минуте в матче 1/8 финала. По-моему, не давать возможности отыграться той команде, которая пропустила в дополнительной 30-минутке, как-то слишком уж цинично. Представьте, что такое правило было бы действующим на мундиале-1982. Мы тогда не стали бы свидетелями полуфинальной феерии между французами и западными немцами.

Корея/Япония-2002. Пентакампеоны

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В том году бразильцы в пятый раз стали чемпионами мира, установив высокую планку, перепрыгнуть которую пока и сами не в состоянии, вместе с тем, по крайней мере, добраться до нее не могут другие мультичемпионы мира вроде итальянцев или немцев. Голы Роналдо-Зубастика в полуфинале и финале (в воротах Оливера Кана в решающей игре бразилец расписался даже дважды) принесли вожделенный титул южноамериканцам. С тех пор они – пентакампеоны. Стараниями же Ривалдо и Роналдиньо были устранены с пути англичане в четвертьфинале.

Германия-2006. Зидан – Матерацци

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Конечно, украинский выход в четвертьфинал, непробиваемость Александра Шовковского в послематчевой серии пенальти против швейцарцев, Паненка (советские комментаторы называли чехословацкого футболиста, положившего начало подобной пенальтийной стилистике, Панёнкой) в исполнении Артема Милевского, радость Олега Блохина – все это с трепетом вспоминают украинские болельщики. Однако самым знаковым событием всего турнира стал, несомненно, конфликт Зидан – Матерацци в решающей игре. Соперники обменивались уничижительными репликами, как вот Зидан так разозлился, что ударил своего оппонента головой в грудь. Потом увидел перед собой красную карточку. Наверное, не на такое прощание с футболом рассчитывал легендарный игрок. Матерацци воплотил эту историю в бизнес-проект, выпустив книгу под названием «Что я сказал Зидану?». Она содержит 249 вариантов. Впоследствии книга была переведена и на русский язык.

Годы спустя Матерацци отметил, что сказанное им Зидану было глупостью, но не заслуживало такой реакции Зизу. Как бы то ни было, а в финалах чемпионатов мира язвительные словесные обиды – нередкое явление. Но почему-то именно тогда Зидан решил среагировать так, как среагировал.

ЮАР-2010. Вувузелы

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В 1970 г. некий Фредди Мааки изобрел новый музыкальный инструмент, который впоследствии был назван вувузелами (по популярной версии, в честь нового цветка, открытого на территории ЮАР, по другой – от слова, что в переводе на русский означает «шум»). Собственно, тогда, просматривая мундиаль в Мексике, Мааки взял трубку-гудок со своего велосипеда и стал использовать ее на матчах. Впоследствии он ее удлинил. А вскоре эта эпидемия распространилась по всей ЮАР. Шум, издаваемый этими вувузелами, напоминает жужжание пчел.

В течение всего мундиаля-2010 звук вувузел звучал с трибун. Было даже замечено, что все время звук был на высоте си бемоль малой октавы. Вувузела издает звук громкостью примерно 120 дБ, измеренный на 2-метровом расстоянии. А шум, который поднимается от многих вувузел рядом, нельзя и измерить!

Бразилия-2014. 1:7

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Сокрушительное поражение бразильцев от Германии в полуфинале того чемпионата мира стало, пожалуй, главной его изюминкой. Помню, что за той игрой следил в большом конференц-зале египетской гостиницы, где все немцы-туристы чувствовали себя именинниками. Небольшие островки тех, кто болел за Бразилию, опустели задолго до финального свистка. Дубли Тони Крооса и Андре Шюррле сделали возможным победу европейцев с таким унизительным для пентакампеонов (да еще и у них дома!) счетом.

рф-2018. ВАР

Чемпионат мира на болотах ознаменовался дебютом ВАР. Собственно, с марта 2018 г. система ВАР была официально включена в Правила игры в футбол. На 58-й минуте матча группового турнира между командами Франции и Австралии уругвайский арбитр Андрес Кунья после просмотра ВАР назначил пенальти в ворота австралийцев. Джош Рисдон тогда все-таки сфолил на Антуане Гризманне. Потерпевший собственной персоной и реализовал пенальти.

А в финальном матче того чемпионата аргентинский арбитр Нестор Питана (интересный персонаж, игравший тюремщика в телесериале, получивший педагогическое образование и имеющий опыт работы охранника в ночном клубе) после помощи ВАР назначил пенальти в ворота хорватов на 34-й минуте (рукой сыграл Иван Перишич). И снова Гризманн (он был признан лучшим игроком финала!) был точен, выведя французов вперед.

Катар-2022. Большое компенсированное время

О, тогда, такое впечатление, задались целью предоставить больше времени зрителям для того, чтобы те сполна насладились футболом. Компенсированное время в некоторых таймах достигало двузначного числа! Декларируемая цель – достичь чистого игрового времени в 60 минут. Собственно, судейский руководитель ФИФА Пьерлуиджи Коллина так комментировал такой подход: «Мы стремимся избежать матчей лишь с 42–44 минутами эффективного игрового времени. Поэтому время, потраченное на замены, штрафные санкции, празднование, медицинскую помощь или ВАР, придется компенсировать».

И судьи в Катаре действительно были слишком придирчивыми к компенсированному времени, как говорится, не пропускали ни одной запятой, обращая внимание абсолютно на любую задержку-неигру.

США/Канада/Мексика-2026. Гидратационная пауза

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Особенность нынешнего мундиаля, которая впоследствии обязательно станет здоровенным пластом памяти о нем, – 3-минутная гидратационная пауза среди каждого из таймов. Независимо от того, жарко ли, идет ли назойливый дождь, примерно на 22-й и на 67-й минутах арбитр предлагает командам попить водички. Это нововведение уже привело к волне сокрушительной критики (мол, только о рекламе посреди таймов и думают, лишь бы денег побольше!) в частности нередко и со стороны тренеров команд-участниц (мол, только-только поймали игровой ритм, и должны почему-то останавливаться).

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Футбол – динамичная вещь: правила меняются, мастерство шлифуется, скорости растут, да и искусственный интеллект наготове. Ну и болельщики не стоят на месте, постоянно выдумывая все новые способы поддержки своих любимцев. Так что продолжение следует!

Алексей РЫЖКОВ