Ливерпуль совершил 8-е самое дорогое приобретение в своей истории

20-летний французский центральный защитник Жереми Жаке стал 8-м самым дорогим приобретением в истории Ливерпуля.

За француза «красные» заплатили Ренну 63,6 млн евро.

В этой связи вспомним топ-10 самых дорогих трансферов футболистов в состав Ливерпуля за всю историю.

Самые дорогие приобретения в истории Ливерпуля