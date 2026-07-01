Англия01 июля 2026, 13:48 | Обновлено 01 июля 2026, 13:50
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Ливерпуль совершил 8-е самое дорогое приобретение в своей истории
Новичком «красных» стал молодой французский центральный защитник
01 июля 2026, 13:48 | Обновлено 01 июля 2026, 13:50
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20-летний французский центральный защитник Жереми Жаке стал 8-м самым дорогим приобретением в истории Ливерпуля.
За француза «красные» заплатили Ренну 63,6 млн евро.
В этой связи вспомним топ-10 самых дорогих трансферов футболистов в состав Ливерпуля за всю историю.
Самые дорогие приобретения в истории Ливерпуля
- 145 млн евро – Александер Исак (из Ньюкасл Юнайтед), 2025/26
- 125 млн евро – Флориан Вирц (из Байера), 2025/26
- 95 млн евро – Уго Экитике (из Айнтрахта), 2025/26
- 85 млн евро – Дарвин Нуньес (из Бенфики), 2022/23.
- 84.65 млн евро – Вирджил ван Дейк (из Саутгемптона), 2017/18
- 72.5 млн евро – Алиссон Беккер (из Ромы), 2018/19
- 70 млн евро – Доминик Собослаи (из РБ Лейпциг), 2023/24
- 63.6 млн евро – Жереми Жаке (из Ренна), 2026/27
- 60 млн евро – Наби Кейта (из РБ Лейпциг), 2018/19
- 49 млн евро – Луис Диас (из Порту), 2021/22
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