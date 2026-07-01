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Англия
01 июля 2026, 13:48 | Обновлено 01 июля 2026, 13:50
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0

Ливерпуль совершил 8-е самое дорогое приобретение в своей истории

Новичком «красных» стал молодой французский центральный защитник

01 июля 2026, 13:48 | Обновлено 01 июля 2026, 13:50
504
0
Ливерпуль совершил 8-е самое дорогое приобретение в своей истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Жереми Жаке
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20-летний французский центральный защитник Жереми Жаке стал 8-м самым дорогим приобретением в истории Ливерпуля.

За француза «красные» заплатили Ренну 63,6 млн евро.

В этой связи вспомним топ-10 самых дорогих трансферов футболистов в состав Ливерпуля за всю историю.

Самые дорогие приобретения в истории Ливерпуля

  • 145 млн евро – Александер Исак (из Ньюкасл Юнайтед), 2025/26
  • 125 млн евро – Флориан Вирц (из Байера), 2025/26
  • 95 млн евро – Уго Экитике (из Айнтрахта), 2025/26
  • 85 млн евро – Дарвин Нуньес (из Бенфики), 2022/23.
  • 84.65 млн евро – Вирджил ван Дейк (из Саутгемптона), 2017/18
  • 72.5 млн евро – Алиссон Беккер (из Ромы), 2018/19
  • 70 млн евро – Доминик Собослаи (из РБ Лейпциг), 2023/24
  • 63.6 млн евро – Жереми Жаке (из Ренна), 2026/27
  • 60 млн евро – Наби Кейта (из РБ Лейпциг), 2018/19
  • 49 млн евро – Луис Диас (из Порту), 2021/22
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статистика чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ Ливерпуль Жереми Жаке Ренн
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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