ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал новичка за 55 млн фунтов
Жереми Жаке завершил трансфер в английскую команду
Клуб АПЛ Ливерпуль объявил о подписании контракта с центральным защитником Жереми Жаке. Красные договорились с Ренном еще зимой, но переход завершился только сейчас.
20-летний француз подписал многолетний контракт, а сумма трансфера составила 55 миллионов фунтов + еще 5 миллионов в виде возможных бонусов.
Ранее в клубе заявляли, что Жаке – долгосрочная замена для Вирджила ван Дейка.
We have completed the signing of defender Jeremy Jacquet from Stade Rennais on a long-term contract, subject to international clearance 👌— Liverpool FC (@LFC) July 1, 2026
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