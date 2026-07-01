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Англия
01 июля 2026, 12:55 | Обновлено 01 июля 2026, 13:10
1119
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал новичка за 55 млн фунтов

Жереми Жаке завершил трансфер в английскую команду

01 июля 2026, 12:55 | Обновлено 01 июля 2026, 13:10
1119
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал новичка за 55 млн фунтов
ФК Ливерпуль. Жереми Жаке
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Клуб АПЛ Ливерпуль объявил о подписании контракта с центральным защитником Жереми Жаке. Красные договорились с Ренном еще зимой, но переход завершился только сейчас.

20-летний француз подписал многолетний контракт, а сумма трансфера составила 55 миллионов фунтов + еще 5 миллионов в виде возможных бонусов.

Ранее в клубе заявляли, что Жаке – долгосрочная замена для Вирджила ван Дейка.

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Жереми Жаке Ливерпуль Ренн Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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