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  4. Фрэнк ЛЭМПАРД: «Я очень рад, что подписал этот контракт»
Англия
04 июля 2026, 23:17 |
297
0

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Я очень рад, что подписал этот контракт»

Главный тренер «Ковентри» прокомментировал продолжение сотрудничества

04 июля 2026, 23:17 |
297
0
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Я очень рад, что подписал этот контракт»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Главный тренер «Ковентри» Фрэнк Лэмпард прокомментировал продление контракта с новичком Английской Премьер-лиги:

«Я очень рад, что подписал новый контракт — для меня настоящая честь представлять этот клуб.

После невероятной работы, которую все проделали, чтобы выйти в высшую лигу и выиграть Чемпионшип, было важно насладиться этим моментом, и мы, безусловно, сделали это всем городом.

Наша задача как тренерского штаба и, конечно же, игроков — это, во-первых, восстановить силы, а во-вторых, сосредоточиться на том, к чему мы стремимся и что нам нужно сделать для следующего сезона. Как футбольному клубу, нам нужно много работать как на поле, так и за его пределами, поэтому эта работа уже ведётся.

Я с нетерпением жду возвращения игроков, чтобы увидеть их всех и подготовиться к новому сезону.

Я хотел бы поблагодарить всех в футбольном клубе. Прежде всего болельщиков за то, как они поддерживали команду, меня и мой тренерский штаб, что позволило нам добраться туда, где мы сейчас. Дух и сплоченность, которые мы создали в прошлом году, — это было что-то замечательное, и теперь мы хотим продолжать это.

Спасибо также председателю правления за то, что он предоставил мне возможность присоединиться к этому футбольному клубу, и за его поддержку. Мы работаем вместе и знаем, что впереди много работы, но мы приложим все усилия».

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Ковентри Фрэнк Лэмпард продление контракта чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Вус Источник
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