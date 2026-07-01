Португалия - Хорватия. Прогноз Артема Милевского на матч чемпионата мира

Главное – не делать из Португалии какую-нибудь машину. Они сами себе все усложнили: разбили Узбекистан 5:0, зато сыграли две ничьих с Конго и Колумбией, причем их там и сами нормально так погоняли. И вместо комфортной сети получили Хорватию.

Но если без шуток, Португалия все равно сильнее. Не так, чтобы уже бежать ставить на них квартиру, но по составу у них есть преимущество. Цена, Диаш, Мендеш, Канселу, Витинья, Невеш, Бруну, впереди Роналду. Практически в каждой позиции есть футболист, который может сделать разницу.

Артем Милевский – бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking, талант, мастер импровизации, король момента. Более 50 матчей за сборную, около 300 матчей за "Динамо". Четвертьфиналист ЧМ-2006.

Хотя португальцам вопрос даже не в том, кто играет, а как они играют. Потому что на скорости все выглядит довольно прилично, но стоит сбросить темп – и начинается бесконечная перекатка мяча. Против Хорватии эта история может вылезти боком, эта команда в плей-офф чувствует себя как дома.

Хорватия – вообще отдельная тема. Модричу столько лет, Перишич не моложе, еще немного – и пора на пенсию. А начинается матч, и они снова где-то находят свой футбол. Модрич раздает, Ковачич бежит через пол поля, Перышич выныривает где-то в нужный момент. Команда жива, просто уже не та, которая может давить все 90 минут.

И это их главная проблема. Опыта уже мало. Уже не получится просто вспомнить 2018-й и ждать, что он как-то сработает. Надо успевать за скоростью Португалии: закрывать фланги, не давать Бруну пространства между линиями, не отдать Роналду штрафную и как-то самим выбегать вперед.

Если подытожить, Хорватия точно не та команда, которая выйдет и просто отдаст матч. Нервы португальцам они еще потрепают. Могут и забить, и затащить игру в борьбу. Но если смотреть на класс, то дальше все-таки должна проходить Португалия. У них банально больше скорости и качества в атаке.

Я бы здесь играл именно от превосходства португальцев в игре один в один. Роналду еще есть что доказывать на этом чемпионате мира, поэтому гол Криша в любое время выглядит привлекательным вариантом – 1,95 на betking.