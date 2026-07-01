Чемпионат Украины01 июля 2026, 14:05 | Обновлено 01 июля 2026, 14:30
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Стало известно, сколько стоит новая форма Шахтера
Клуб представил новые комплекты формы
01 июля 2026, 14:05 | Обновлено 01 июля 2026, 14:30
783
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В среду Шахтер представил комплект формы на сезон 2026/27 от компании Puma.
Болельщики команды уже могут приобрести новинку в фирменном клубном магазине.
Оригинальная футболка, аналогичная той, которая будет у футболистов, стоит 4990 гривен. Домашний и выездной комплекты продаются в одну цену.
Реплика, то есть более простой вариант футболки, обойдется в 3490 гривен.
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