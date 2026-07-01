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Чемпионат Украины
01 июля 2026, 14:05 | Обновлено 01 июля 2026, 14:30
783
3

Стало известно, сколько стоит новая форма Шахтера

Клуб представил новые комплекты формы

01 июля 2026, 14:05 | Обновлено 01 июля 2026, 14:30
783
3 Comments
Стало известно, сколько стоит новая форма Шахтера
ФК Шахтер
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В среду Шахтер представил комплект формы на сезон 2026/27 от компании Puma.

Болельщики команды уже могут приобрести новинку в фирменном клубном магазине.

Оригинальная футболка, аналогичная той, которая будет у футболистов, стоит 4990 гривен. Домашний и выездной комплекты продаются в одну цену.

Реплика, то есть более простой вариант футболки, обойдется в 3490 гривен.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Дорогувато як для України, але дешевше ніж у Барси. Там шкуродери хочуть до 200 євриків
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+1
Мені Грачов був подарував шорти  справжні. Десь через пʼять років, а може навіть більше їх тупо вкрали зі шнурка на огрудку. В Варшаві! Такі класні, до сих пір жалко
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0
Від георгіївської стрічки ніколи не відкажуться - малороси східняцькі !
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-2
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