Стало известно, сколько стоит новая форма Шахтера

В среду Шахтер представил комплект формы на сезон 2026/27 от компании Puma.

Болельщики команды уже могут приобрести новинку в фирменном клубном магазине.

Оригинальная футболка, аналогичная той, которая будет у футболистов, стоит 4990 гривен. Домашний и выездной комплекты продаются в одну цену.

Реплика, то есть более простой вариант футболки, обойдется в 3490 гривен.