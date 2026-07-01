ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал воспитанника Динамо, игравшего в еврокубках

Львовские Карпаты официально объявили о подписании выступавшего за Ингулец украинского голкипера Антона Жилкина, об этом пишет клубная пресс-служба «львов».

По официальной информации, 23-летний вратарь подписал контракт с «зелено-белыми» сроком на три года – до 30 июня 2029 года. О финансовых аспектах личного соглашения ничего не сообщается.

Антон Жилкин на детском уровне играл за Днепровское училище физической культуры и киевское Динамо, вызывался в сборную Украины U-17. Затем выступал в юношеской и молодежной командах Зари. Именно за луганчан голкипер дебютировал в профессиональном футболе. Это произошло в компенсированное время матча группового этапа Лиги конференций против исландского Брейдаблика (4:0)

В июле 2024-го Жилкин перешел в Ингулец, в составе которого дебютировал в Премьер-лиге и в общей сложности сыграл 33 поединка во всех турнирах.