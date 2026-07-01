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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 11:39 | Обновлено 01 июля 2026, 11:51
1346
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал воспитанника Динамо, игравшего в еврокубках

Антон Жилкин будет выступать за «Карпаты»

01 июля 2026, 11:39 | Обновлено 01 июля 2026, 11:51
1346
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал воспитанника Динамо, игравшего в еврокубках
ФК Карпаты
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Львовские Карпаты официально объявили о подписании выступавшего за Ингулец украинского голкипера Антона Жилкина, об этом пишет клубная пресс-служба «львов».

По официальной информации, 23-летний вратарь подписал контракт с «зелено-белыми» сроком на три года – до 30 июня 2029 года. О финансовых аспектах личного соглашения ничего не сообщается.

Антон Жилкин на детском уровне играл за Днепровское училище физической культуры и киевское Динамо, вызывался в сборную Украины U-17. Затем выступал в юношеской и молодежной командах Зари. Именно за луганчан голкипер дебютировал в профессиональном футболе. Это произошло в компенсированное время матча группового этапа Лиги конференций против исландского Брейдаблика (4:0)

В июле 2024-го Жилкин перешел в Ингулец, в составе которого дебютировал в Премьер-лиге и в общей сложности сыграл 33 поединка во всех турнирах.

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Антон Жилкин Карпаты Львов Ингулец Динамо Киев Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
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