Франция победила на ЧМ-2026 в 4 матчах подряд. Какая самая длинная серия?
Вспомним самые длинные победные серии сборной Франции в игровое время на чемпионатах мира
Сборная Франции одержала четвертую победу подряд на чемпионате мира 2026 года.
Произошло это в поединке 1/16 финала против сборной Швеции (3:0).
Победная серия сборной Франции на чемпионате мира 2026 года (4)
- Швеция – 3:0
- Норвегия – 4:1
- Ирак – 3:0
- Сенегал – 3:1
4 победы подряд в игровое время на мировых первенствах стали для французов повторением их третьего наилучшего результата по длине победной серии.
Только дважды в своей истории французы имели более длинные серии побед на мундиалях в игровое время: 6 (2018–2022) и 5 (1986–1998).
Самые длинные победные серии сборной Франции на чемпионатах мира (только игровое время)
- 6 – 2018–2022
- 5 – 1986–1998
- 4 – 2026
- 4 – 2006
- 3 – 2022
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