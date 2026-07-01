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  4. Франция победила на ЧМ-2026 в 4 матчах подряд. Какая самая длинная серия?
Чемпионат мира
01 июля 2026, 11:02 |
142
0

Франция победила на ЧМ-2026 в 4 матчах подряд. Какая самая длинная серия?

Вспомним самые длинные победные серии сборной Франции в игровое время на чемпионатах мира

01 июля 2026, 11:02 |
142
0
Франция победила на ЧМ-2026 в 4 матчах подряд. Какая самая длинная серия?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Франции одержала четвертую победу подряд на чемпионате мира 2026 года.

Произошло это в поединке 1/16 финала против сборной Швеции (3:0).

Победная серия сборной Франции на чемпионате мира 2026 года (4)

  • Швеция – 3:0
  • Норвегия – 4:1
  • Ирак – 3:0
  • Сенегал – 3:1

4 победы подряд в игровое время на мировых первенствах стали для французов повторением их третьего наилучшего результата по длине победной серии.

Только дважды в своей истории французы имели более длинные серии побед на мундиалях в игровое время: 6 (2018–2022) и 5 ​​(1986–1998).

Самые длинные победные серии сборной Франции на чемпионатах мира (только игровое время)

  • 6 – 2018–2022
  • 5 – 1986–1998
  • 4 – 2026
  • 4 – 2006
  • 3 – 2022
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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