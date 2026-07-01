Франция победила на ЧМ-2026 в 4 матчах подряд. Какая самая длинная серия?

Сборная Франции одержала четвертую победу подряд на чемпионате мира 2026 года.

Произошло это в поединке 1/16 финала против сборной Швеции (3:0).

Победная серия сборной Франции на чемпионате мира 2026 года (4)

Швеция – 3:0

Норвегия – 4:1

Ирак – 3:0

Сенегал – 3:1

4 победы подряд в игровое время на мировых первенствах стали для французов повторением их третьего наилучшего результата по длине победной серии.

Только дважды в своей истории французы имели более длинные серии побед на мундиалях в игровое время: 6 (2018–2022) и 5 ​​(1986–1998).

Самые длинные победные серии сборной Франции на чемпионатах мира (только игровое время)