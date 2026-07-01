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Чемпионат мира
01 июля 2026, 10:49 |
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0

Мексика продолжила свою беспроигрышную серию на «Эстадио Ацтека» на ЧМ

Мексиканцы улучшили рекорд мундиалов по количеству матчей без поражений на конкретном стадионе

01 июля 2026, 10:49 |
93
0
Мексика продолжила свою беспроигрышную серию на «Эстадио Ацтека» на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Беспроигрышная серия сборной Мексики на «Эстадио Ацтека» на чемпионатах мира продолжилась до 10 матчей.

В поединке 1/16 финала ЧМ-2026 мексиканцы дома победили сборную Эквадора со счетом 2:0.

Мексика в своей истории сыграла 10 матчей на мировых первенствах на этом легендарном стадионе в Мехико и ни в одном из них не потерпела поражения (8 побед, 2 ничьих).

Это лучший показатель в истории мундиалей по количеству матчей без поражений на конкретном стадионе.

Сборные с самым большим количеством матчей без поражений на чемпионатах мира на конкретном стадионе

  • 10 – Мексика («Эстадио Ацтека»), 1970, 1986, 2026
  • 6 – Германия («Сан-Сиро»), 1934, 1990
  • 5 – Англия («Уэмбли»), 1966
  • 5 – Италия («Стадио Олимпико»), 1990
  • 4 – Уругвай («Эстадио Сентенарио»), 1930
  • 4 – Бразилия («Эстадио Саусалито»), 1962
  • 4 – Германия («Эстадио Леон»), 1970
  • 4 – Франция («Стад де Франс»), 1998

Матчи сборной Мексики на «Эстадио Ацтека» (10)

  • 2026: Эквадор – 2:0
  • 2026: Чехия – 3:0
  • 2026: ЮАР – 2:0
  • 1986: Болгария – 2:0
  • 1986: Ирак – 1:0
  • 1986: Парагвай – 1:1
  • 1986: Бельгия – 2:1
  • 1970: Бельгия – 1:0
  • 1970: Сальвадор – 4:0
  • 1970: СССР – 0:0

Также стоит отметить, что сборная Мексики имеет победную серию на чемпионатах мира, которая состоит уже из 5 матчей – рекордной в ее истории.

Победная серия сборной Мексики на чемпионатах мира (5)

  • 2026: Эквадор – 2:0
  • 2026: Чехия – 3:0
  • 2026: Южная Корея – 1:0
  • 2026: ЮАР – 2:0
  • 2022: Саудовская Аравия – 2:1
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чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика сборная Мексики по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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