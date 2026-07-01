Мексика продолжила свою беспроигрышную серию на «Эстадио Ацтека» на ЧМ
Мексиканцы улучшили рекорд мундиалов по количеству матчей без поражений на конкретном стадионе
Беспроигрышная серия сборной Мексики на «Эстадио Ацтека» на чемпионатах мира продолжилась до 10 матчей.
В поединке 1/16 финала ЧМ-2026 мексиканцы дома победили сборную Эквадора со счетом 2:0.
Мексика в своей истории сыграла 10 матчей на мировых первенствах на этом легендарном стадионе в Мехико и ни в одном из них не потерпела поражения (8 побед, 2 ничьих).
Это лучший показатель в истории мундиалей по количеству матчей без поражений на конкретном стадионе.
Сборные с самым большим количеством матчей без поражений на чемпионатах мира на конкретном стадионе
- 10 – Мексика («Эстадио Ацтека»), 1970, 1986, 2026
- 6 – Германия («Сан-Сиро»), 1934, 1990
- 5 – Англия («Уэмбли»), 1966
- 5 – Италия («Стадио Олимпико»), 1990
- 4 – Уругвай («Эстадио Сентенарио»), 1930
- 4 – Бразилия («Эстадио Саусалито»), 1962
- 4 – Германия («Эстадио Леон»), 1970
- 4 – Франция («Стад де Франс»), 1998
Матчи сборной Мексики на «Эстадио Ацтека» (10)
- 2026: Эквадор – 2:0
- 2026: Чехия – 3:0
- 2026: ЮАР – 2:0
- 1986: Болгария – 2:0
- 1986: Ирак – 1:0
- 1986: Парагвай – 1:1
- 1986: Бельгия – 2:1
- 1970: Бельгия – 1:0
- 1970: Сальвадор – 4:0
- 1970: СССР – 0:0
Также стоит отметить, что сборная Мексики имеет победную серию на чемпионатах мира, которая состоит уже из 5 матчей – рекордной в ее истории.
Победная серия сборной Мексики на чемпионатах мира (5)
- 2026: Эквадор – 2:0
- 2026: Чехия – 3:0
- 2026: Южная Корея – 1:0
- 2026: ЮАР – 2:0
- 2022: Саудовская Аравия – 2:1
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