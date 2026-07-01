Мексика продолжила свою беспроигрышную серию на «Эстадио Ацтека» на ЧМ

Беспроигрышная серия сборной Мексики на «Эстадио Ацтека» на чемпионатах мира продолжилась до 10 матчей.

В поединке 1/16 финала ЧМ-2026 мексиканцы дома победили сборную Эквадора со счетом 2:0.

Мексика в своей истории сыграла 10 матчей на мировых первенствах на этом легендарном стадионе в Мехико и ни в одном из них не потерпела поражения (8 побед, 2 ничьих).

Это лучший показатель в истории мундиалей по количеству матчей без поражений на конкретном стадионе.

Сборные с самым большим количеством матчей без поражений на чемпионатах мира на конкретном стадионе

10 – Мексика («Эстадио Ацтека»), 1970, 1986, 2026

6 – Германия («Сан-Сиро»), 1934, 1990

5 – Англия («Уэмбли»), 1966

5 – Италия («Стадио Олимпико»), 1990

4 – Уругвай («Эстадио Сентенарио»), 1930

4 – Бразилия («Эстадио Саусалито»), 1962

4 – Германия («Эстадио Леон»), 1970

4 – Франция («Стад де Франс»), 1998

Матчи сборной Мексики на «Эстадио Ацтека» (10)

2026: Эквадор – 2:0

2026: Чехия – 3:0

2026: ЮАР – 2:0

1986: Болгария – 2:0

1986: Ирак – 1:0

1986: Парагвай – 1:1

1986: Бельгия – 2:1

1970: Бельгия – 1:0

1970: Сальвадор – 4:0

1970: СССР – 0:0

Также стоит отметить, что сборная Мексики имеет победную серию на чемпионатах мира, которая состоит уже из 5 матчей – рекордной в ее истории.

Победная серия сборной Мексики на чемпионатах мира (5)