ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с бывшим футболистом Шахтера
Валерий Бондаренко получил статус свободного агента
ФК Колос официально объявил о прекращении сотрудничества с опытным украинским защитником Валерием Бондаренко. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Наш клуб искренне благодарит Валерия за сотрудничество – все эти годы он был настоящим профессионалом, бойцом и примером для молодежи. Желаем всего наилучшего в дальнейшем этапе карьеры», – лаконично говорится в сообщении
Бондаренко присоединился к Колосу летом 2023 по арендному соглашению с донецким Шахтером, а уже в следующем году он подписал с клубом полноценный контракт.
За это время опытный защитник провел в футболке Колоса 67 официальных матчей, командой ему была доверена капитанская повязка.
В активе Бондаренко кроме матчей за Колос выступления за донецкий Шахтер, Ворсклу, Александрию (всего 150 матчей в УПЛ), а также карьера легионера в грузинском Торпедо Кутаиси и португальской команде Витория Гимараеш.
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