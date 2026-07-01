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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 12:14 | Обновлено 01 июля 2026, 13:09
663
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с бывшим футболистом Шахтера

Валерий Бондаренко получил статус свободного агента

01 июля 2026, 12:14 | Обновлено 01 июля 2026, 13:09
663
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с бывшим футболистом Шахтера
ФК Колос
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ФК Колос официально объявил о прекращении сотрудничества с опытным украинским защитником Валерием Бондаренко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Наш клуб искренне благодарит Валерия за сотрудничество – все эти годы он был настоящим профессионалом, бойцом и примером для молодежи. Желаем всего наилучшего в дальнейшем этапе карьеры», – лаконично говорится в сообщении

Бондаренко присоединился к Колосу летом 2023 по арендному соглашению с донецким Шахтером, а уже в следующем году он подписал с клубом полноценный контракт.

За это время опытный защитник провел в футболке Колоса 67 официальных матчей, командой ему была доверена капитанская повязка.

В активе Бондаренко кроме матчей за Колос выступления за донецкий Шахтер, Ворсклу, Александрию (всего 150 матчей в УПЛ), а также карьера легионера в грузинском Торпедо Кутаиси и португальской команде Витория Гимараеш.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Колос Ковалевка
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Так Бондаренко ж грав у Шахтарі весь час? Чи я щось упустила?
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