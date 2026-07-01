ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал опытного украинского защитника

Черновицкая Буковина официально объявила о подписании украинского центрального защитника Владислава Приймака. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, контракт с черновицким клубом подписал 29-летний центральный защитник Владислав Приймак, который в течение трех прошлых сезонов защищал цвета столичной «Оболони». Контракт с футболистом подписан на год.

«Добро пожаловать в «желто-черную» семью, Владислав», – лаконично говорится в сообщении.

С 2021 по 2023 год защитник защищал цвета «Карпат», а последние три года провел в составе премьер-лиговой «Оболони». За столичный клуб Приймак в общей сложности сыграл в 72 поединках, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.