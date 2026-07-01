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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал опытного украинского защитника
Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 09:27 |
823
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал опытного украинского защитника

Владислав Приймак сменил клубную прописку, перебравшись в Буковину

01 июля 2026, 09:27 |
823
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал опытного украинского защитника
ФК Буковина
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Черновицкая Буковина официально объявила о подписании украинского центрального защитника Владислава Приймака. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, контракт с черновицким клубом подписал 29-летний центральный защитник Владислав Приймак, который в течение трех прошлых сезонов защищал цвета столичной «Оболони». Контракт с футболистом подписан на год.

«Добро пожаловать в «желто-черную» семью, Владислав», – лаконично говорится в сообщении.

С 2021 по 2023 год защитник защищал цвета «Карпат», а последние три года провел в составе премьер-лиговой «Оболони». За столичный клуб Приймак в общей сложности сыграл в 72 поединках, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

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Владислав Приймак Буковина Черновцы Оболонь Киев трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
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