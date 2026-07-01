Гол и ассист. Назван лучший игрок матча Мексика - Эквадор на ЧМ-2026

Национальная сборная Мексики довольно легко разобралась с национальной командой Эквадора в 1/16 финала ЧМ-2026, пробившись в 1/8 финала Мундиаля.

Лучшим игроком матча Мексика – Эквадор признан левый полузащитник национальной сборной Мексики Хулиан Киньонес, который забил гол и оформил ассист. Об этом пишет официальный сайт ФИФА.

В 1/8 финала ЧМ-2026 национальная сборная Мексики квалифицировалась в 1/8 финала ЧМ-2026, где уже ожидает победителя пары Англия – ДР Конго. Матч с участием сборной Мексики запланирован на понедельник, 6 июля.