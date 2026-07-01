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Чемпионат мира
01 июля 2026, 08:24 |
295
0

Гол и ассист. Назван лучший игрок матча Мексика - Эквадор на ЧМ-2026

Хулиан Киньонес получил престижную награду

01 июля 2026, 08:24 |
295
0
Гол и ассист. Назван лучший игрок матча Мексика - Эквадор на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Киньонес
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Национальная сборная Мексики довольно легко разобралась с национальной командой Эквадора в 1/16 финала ЧМ-2026, пробившись в 1/8 финала Мундиаля.

Лучшим игроком матча Мексика – Эквадор признан левый полузащитник национальной сборной Мексики Хулиан Киньонес, который забил гол и оформил ассист. Об этом пишет официальный сайт ФИФА.

В 1/8 финала ЧМ-2026 национальная сборная Мексики квалифицировалась в 1/8 финала ЧМ-2026, где уже ожидает победителя пары Англия – ДР Конго. Матч с участием сборной Мексики запланирован на понедельник, 6 июля.

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Олег Вахоцкий Источник: ФИФА
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