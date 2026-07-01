Декереш прошелся критикой по судье после разгрома: «Вообще не свистят»

Форвард «Арсенала» и сборной Швеции Виктор Дьекереш выразил недовольство работой арбитра в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Франции.

Шведская команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:3, однако после матча форварда больше всего интересовали действия арбитра.

Виктор вспомнил эпизод, в котором игрок сборной Франции ударил его локтем по лицу. Несмотря на падение Дьекереша, рефери никак не отреагировал на момент.

«Локоть в лицо. Я не знаю... на этом ЧМ, похоже, вообще не свистят штрафные.

В первом тайме решения арбитра казались вполне адекватными. Во втором – я вообще не понимаю, что происходило. Думаю, его просто начала раздражать моя реакция, и он принимал решения уже на основе этого», – сказал Виктор.