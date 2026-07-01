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Чемпионат мира
01 июля 2026, 05:17 | Обновлено 01 июля 2026, 05:34
606
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Декереш прошелся критикой по судье после разгрома: «Вообще не свистят»

Форвард сборной Швеции остался недоволен работой арбитра

01 июля 2026, 05:17 | Обновлено 01 июля 2026, 05:34
606
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Декереш прошелся критикой по судье после разгрома: «Вообще не свистят»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш
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Форвард «Арсенала» и сборной Швеции Виктор Дьекереш выразил недовольство работой арбитра в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Франции.

Шведская команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:3, однако после матча форварда больше всего интересовали действия арбитра.

Виктор вспомнил эпизод, в котором игрок сборной Франции ударил его локтем по лицу. Несмотря на падение Дьекереша, рефери никак не отреагировал на момент.

«Локоть в лицо. Я не знаю... на этом ЧМ, похоже, вообще не свистят штрафные.

В первом тайме решения арбитра казались вполне адекватными. Во втором – я вообще не понимаю, что происходило. Думаю, его просто начала раздражать моя реакция, и он принимал решения уже на основе этого», – сказал Виктор.

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сборная Франции по футболу сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу Виктор Дьекереш
Андрей Витренко Источник: SVT
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