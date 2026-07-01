Объявлены стартовые составы на матч ЧМ-2026 Мексика – Эквадор

Главные тренеры сборных Мексики и Эквадора – Хавьер Агирре и Себастьян Беккасесе – определились со стартовыми составами на матч 1/16 финала ЧМ-2026.

Поединок между сборными пройдёт 1 июля на арене «Estadio Banorte» в Мехико. Старт игры – в 04:00.

Для команд эта встреча станет 26-й в истории. Чаще всего победу в очных дуэлях одерживали мексиканцы (14 раз), эквадорцы – значительно реже (4). В остальных семи матчах была зафиксирована ничья.

Победитель этой пары выйдет либо на Англию, либо на ДР Конго

Стартовые составы на матч Мексика – Эквадор: