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Чемпионат мира
01 июля 2026, 02:58 | Обновлено 01 июля 2026, 03:02
56
0

Объявлены стартовые составы на матч ЧМ-2026 Мексика – Эквадор

Поединок 1/16 финала состоится 1 июля в 04:00 по киевскому времени

01 июля 2026, 02:58 | Обновлено 01 июля 2026, 03:02
56
0
Объявлены стартовые составы на матч ЧМ-2026 Мексика – Эквадор
Getty Images/Global Images Ukraine
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Главные тренеры сборных Мексики и Эквадора – Хавьер Агирре и Себастьян Беккасесе – определились со стартовыми составами на матч 1/16 финала ЧМ-2026.

Поединок между сборными пройдёт 1 июля на арене «Estadio Banorte» в Мехико. Старт игры – в 04:00.

Для команд эта встреча станет 26-й в истории. Чаще всего победу в очных дуэлях одерживали мексиканцы (14 раз), эквадорцы – значительно реже (4). В остальных семи матчах была зафиксирована ничья.

Победитель этой пары выйдет либо на Англию, либо на ДР Конго

Стартовые составы на матч Мексика – Эквадор:

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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