Объявлены стартовые составы на матч ЧМ-2026 Мексика – Эквадор
Поединок 1/16 финала состоится 1 июля в 04:00 по киевскому времени
Главные тренеры сборных Мексики и Эквадора – Хавьер Агирре и Себастьян Беккасесе – определились со стартовыми составами на матч 1/16 финала ЧМ-2026.
Поединок между сборными пройдёт 1 июля на арене «Estadio Banorte» в Мехико. Старт игры – в 04:00.
Для команд эта встреча станет 26-й в истории. Чаще всего победу в очных дуэлях одерживали мексиканцы (14 раз), эквадорцы – значительно реже (4). В остальных семи матчах была зафиксирована ничья.
Победитель этой пары выйдет либо на Англию, либо на ДР Конго
Стартовые составы на матч Мексика – Эквадор:
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