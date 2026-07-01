ФОТО. Барселона представила новую форму на сезон 2026/27

На официальном сайте «Барселоны» появились снимки формы на новый сезон.

Дизайнеры использовали элементы, вдохновленные модернистским стилем архитектуры Антонио Гауди, в типографике домашней формы. Для каждого комплекта формы и каждого турнира, где буде участвовать «сине-гранатовая» команда, предусмотрен свой шрифт. Уже сейчас новую форму можно приобрести в магазине клуба за сумму до 200 евро.

В прошлом сезоне «Барселона» завоевала два трофея, выиграв Суперкубок Испании с победой над «Реалом» (3:2) в решающем матче, а также Ла Лигу, где также перевес над мадридцами стал ощутимым задолго до окончания сезона.