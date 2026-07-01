ФОТО. Барселона представила новую форму на сезон 2026/27
Новая форма «Барселоны» выполнена в традиционных цветах
На официальном сайте «Барселоны» появились снимки формы на новый сезон.
Дизайнеры использовали элементы, вдохновленные модернистским стилем архитектуры Антонио Гауди, в типографике домашней формы. Для каждого комплекта формы и каждого турнира, где буде участвовать «сине-гранатовая» команда, предусмотрен свой шрифт. Уже сейчас новую форму можно приобрести в магазине клуба за сумму до 200 евро.
В прошлом сезоне «Барселона» завоевала два трофея, выиграв Суперкубок Испании с победой над «Реалом» (3:2) в решающем матче, а также Ла Лигу, где также перевес над мадридцами стал ощутимым задолго до окончания сезона.
Born to beat together.— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 30, 2026
The 2026/27 FC Barcelona Home Kit is here.@nikefootball pic.twitter.com/G0ot4ngsAI
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